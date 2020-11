LITERATURA

La novela negra debe tocar la emotividad del lector, asegura el escritor Élmer Mendoza

El narrador sinaloense participa en la charla virtual organizada por Librería Gandhi, junto a los autores Liliana Blum y Martín Solares

Nelly Sánchez

Contar una historia capaz de conseguir que el lector no pierda el interés, que lo seduzca a lo largo de los capítulos, con expresiones lingüísticas, atmósferas, sutilezas emotivas y que sea reveladora hasta el final, ha sido el reto más importante al escribir novela negra, compartió Élmer Mendoza.

Al participar en la charla virtual Los caminos de la novela negra, organizada por librería Gandhi, en su página de Facebook, junto con los escritores Martín Solares y Liliana Blum, el escritor sinaloense dijo que son muchos los retos, desde la primera frase hasta el diseño de capítulos, decidir si son largos o cortos o como salgan.

"Y todas las sutilezas, muchísimas partes que deben tocar la emotividad del lector, es fundamental, yo no quiero que todo el universo que creo alrededor de las víctimas y los victimarios, los descubran, siempre hay algo que se revela hasta el final y siempre me gusta trabajar esa parte, la dosificación, lo que hasta el final se sepa", dijo.

"Con una novela, una vez me llamó un lector y me dijo 'me falta una página y todavía no sé qué pasa' y para mí fue uno de los más grandes halagos".

La charla fue moderada por Solares, quien además de escritor ha sido editor, y la llevó de manera libre, dando voz a los espectadores que la siguieron en redes.

Consideró que se requiere de mucho valor hablar sobre crímenes en Culiacán o sobre pederastia. Recordó también que en 1999 no esperaban una novela como Un asesino solitario, pero que cuando un lector se encuentra con una novela como esta o como Cara de Liebre, no las quiere soltar.

Mendoza aseguró que en la novela negra es fundamental la trama.

"Los 'negros' sabemos que es parte de lo que tenemos que desarrollar, esa habilidad de crear una trama formal, con pistas reales y falsas pistas, ubicada de tal suerte en la novela, que todas las atmósferas funcionen. Eso define a un buen escritor de novela negra, su capacidad de crear tramas efectivas, que en la otra literatura no le dedican tanto".

Sobre la construcción de villanos, compartió que tiene varios trucos y rituales, como el de escribir como si fuera la primera novela.

"Desde Un asesino solitario lo hago, a partir de un proceso de ingenuidad, me quito cargas, y funciono bien. Crear villanos de verdad es muy difícil, el villano tiene que ir soltando su veneno poco a poco, siempre hay que crear un misterio a través del villano", apuntó.

"Otra de las exigencias de la novela es el punto final, no te puedes pasar porque la echas a perder, ni te puedes quedar corto".

Mendoza dijo que para él es muy importante la sonoridad y que en la primera frase se establece la musicalidad.

"La literatura del Siglo 21 no solo se debe leer, se tiene que escuchar, un escritor debe desarrollar el discurso como si fuera una sinfonía".

Al final, el escritor compartió su ritual previo a las horas que dedica a escribir.

"Yo sí tengo rituales, empiezo a las 5 de la mañana, me hago un té verde, hago ejercicios que hacen los músicos, para que no me duelan los dedos, con una pelota que tengo aquí", dijo al mostrarla a los espectadores.

"Otro de los rituales es que leo un poema o un trozo de ensayo, un párrafo, eso genera que mi cerebro despierte, después hablo con Dios, le digo que no me meta problemas físicos y que si voy a escribir una escena erótica no intervenga y me deje hacerlas solo, es la parte ritual más importante, mientras voy prendiendo la laptop y poniendo el archivo para empezar a trabajar".

A Liliana Blum se refirió Solares como la reina del suspenso, autora de novelas fragmentarias en las que desaparece al narrador.

"Has escrito tres novelas en las que siempre hay un crimen original, contado con alta calidad literaria, son novelas atípicas, salvo en la última, en ninguna aparece un detective, en Cara de liebre sí aparece uno y son dignas representantes de la mejor novela negra en español".

Blum comentó que en Cara de liebre, su más reciente novela, se "aventó" a escribir sobre una parafilia, lo cual le parece detestable y no sabe quién más haya escrito sobre ello.

"Pero mi personaje no lo practica y me arriesgo a revertir el papel en que las mujeres son las víctimas y los hombres victimarios, es interesante las reacciones de los lectores y de los personajes masculinos".

Para mantener el interés de los lectores, compartió, le gusta ir dosificando la información que da a lo largo de la novela, pero desde un inicio dejar muy claro qué está en juego cada uno de los personajes.

"Eso hace que la novela empiece a andar, como si le diéramos cuerda, yo uso estructuras paralelas, la historia es como una oruga gorda que va avanzando lentamente, a veces la vemos de arriba, a veces de un lado o del otro, pero no es estática, va avanzando".

Sobre sus villanos, agregó, son personajes a los que la vida lleva a ciertas orillas.

"A la orilla del abismo y desde ahí tienen que tomar decisiones distintas, yo no veo a Irlanda como una villana, es una mujer que se parece a mí, es maestra de literatura, le encantan los perros, para hacer los personajes que terminan haciendo cosas malas, los creo muy humanos, y me es fácil ponerme en sus zapatos, lo único que cambia es que si fuera un caballo detrás de una zanahoria, su zanahoria sería de otra forma".

Y sobre su ritual para escribir, comentó que no tiene, más que escribir de a poquito, con café y en libreta.