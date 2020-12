La nueva cepa del Covid-19 llega a América: autoridades sanitarias de Canadá detectan dos casos

Países de Europa y Asia también han detectado la presencia de la nueva cepa del virus, originalmente hallada en Reino Unido

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo).- Las autoridades sanitarias de la provincia canadiense de Ontario han detectado los primeros infectados con la nueva cepa del Covid-19 identificada en Reino Unido.

Se trata de una pareja de la localidad de Durham que no tiene antecedentes de viajes conocidos ni exposición o contactos de alto riesgo, según un comunicado emitido por la Doctora Barba Yaffe, directora médica asociada de Salud de Ontario.

Las dos personas, cuya identidad no se ha revelado, han sido puestas en régimen de autoaislamiento como medida preventiva, tal y como lo establecen los protocolos de salud pública relacionados con la actual emergencia sanitaria.

Japón, España y Francia también han detectado varios casos de personas con la nueva variante del SARS-CoV-2, reportada por primera vez en Gran Bretaña, justo cuando en el mundo comienzan a fluir dosis de la vacuna contra la Covid-19.

De acuerdo con los reportes, los casos detectados tienen antecedentes de haber viajado al Reino Unido, previo al cierre de ls fronteras decretado por las autoridades europeas.

Además, informa The New York Times, en medio de noticias desalentadoras, también se confirmó que la “segunda ola” de Covid-19 llegó a África, un continente que hasta ahora no ha sido tan golpeado por la pandemia. Sin embargo, de acuerdo con los médicos, esta nueva arremetida de contagios, podría golpear a los países africanos con mucho mayor fuerza.

El Times agregó que los países que han hallado la nueva variante del virus, como es el caso de Japón, ha comenzado a cerrar sus fronteras e impedir la llegada de extranjeros no residentes.

El 22 de diciembre, el Gobierno de México informó que haría un seguimiento “puntual” de la nueva cepa del coronavirus SARS-CoV-2 y afirmó que ya se tiene información sobre esta nueva variante que se detectó en Reino Unido y la cual, se presume, es más contagiosa que la que actualmente circula en el mundo.

En conferencia de prensa, el doctor José Luis Alomía, director general de epidemiología de la Secretaría de Salud, manifestó que “se debe seguir dando un seguimiento puntual sobre esta nueva cepa”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo esta semana que no hay ninguna evidencia de que la nueva cepa o variante del coronavirus identificada en el Reino Unido cause una infección más grave o afecte a la eficacia de los test de diagnóstico y vacunas disponibles.

Alomía detalló que entre los casos confirmados de Covid-19 en México, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) comenzó la búsqueda para identificar si alguna de las infecciones es provocada por la nueva mutación del virus SARS CoV-2, denominada como N501Y, que se detectó en el sur de Inglaterra.

El pasado 14 de diciembre el Ministro británico de Sanidad, Matt Hancock, alertó sobre una “nueva variante”, que se propaga con gran rapidez, del SARS-CoV-2, que había sido identificada en el Reino Unido.

Hancock aseguró que los científicos británicos habían detectado “una nueva variante de coronavirus que puede estar asociada a la propagación más rápida en el sur de Inglaterra”.

Esta situación ha llevado a suspensiones de vuelos desde y hacia Gran Bretaña de varios países del mundo, y el Gobierno británico ha impuesto duras restricciones a los desplazamientos en su territorio.

Con información de EFE y RT