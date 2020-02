La nueva generaciÃ³n salvarÃ¡ a los humanos de los zombies en el trÃ¡iler de The Walking Dead: World Beyond

La nueva generación salvará a los humanos de los zombies en el tráiler de The Walking Dead: World Beyond

Sinembargo.MX

24/02/2020 | 12:09 AM

Madrid (SinEmbargo).- The Walking Dead: World Beyond, el segundo spin-off de la ficción de AMC, ha estrenado un nuevo adelanto que anticipa el destino de los jóvenes personajes de la serie, nacidos después del virus zombie que asoló el mundo en The Walking Dead. La serie, creada por Scott M. Gimple y Matt Negrete, llegará el 13 de abril, de acuerdo con Europa Press.

El nuevo tráiler, de un minuto de duración, ha sido emitido durante un programa de Talking Dead de la AMC, en el que telespectadores, invitados y miembros del reparto conversaban, junto al anfitrión Chris Hardwick, sobre el último capítulo de la serie, en este caso sobre el regreso de la temporada 10 de The Walking Dead.

“Todo cambia. El fin del mundo es nuestro comienzo”. Con esta frase, el nuevo adelanto resume la esencia de la serie, en la que serán los jóvenes supervivientes Hope (Alexa Mansour), Iris (Aliyah Royale), Elton (Nicolas Cantu), y Silas (Hal Cumpston) quienes tomen el relevo en la lucha por la supervivencia de la especie humana, en una ficción ambientada diez años después de la pandemia del virus zombie.

En World Beyond, estos protagonistas emprenderán un viaje para tratar de rescatar al padre de Hope e Iris, Leo Bennett (Joe Holt), un personaje que fue descrito en el casting de la serie como “un sólido hombre de familia y respetado profesor, con un corazón generoso e inquebrantable optimismo para el futuro”.

Hasta él los guía un mapa en el que están inscritas las iniciales “CRM”, las mismas siglas de la organización clandestina responsable de la desaparición de Rick Grimes, el protagonista de The Walking Dead interpretado por Andrew Lincoln. También aparece, cómo no, el enigmático helicóptero ya avistado en las temporadas anteriores de la serie principal.

“Lo que más me gusta de World Beyond es que empieza con un grupo joven y con gente que era realmente joven cuando todo empezó”, comentó Julia Ormond, que interpreta a la líder comunitaria Elizabeth, a AMC Blog. “Para ellos es como ‘Ok boomers. Se han equivocado. Es nuestro turno para salvar el mundo'”, añade la intérprete, sobre la esencia juvenil de la nueva serie.