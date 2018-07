La nueva serie de Netflix, The Chilling Adventures of Sabrina, tiene un primer adelanto - Noroeste

La nueva serie de Netflix, The Chilling Adventures of Sabrina, tiene un primer adelanto

El productorRoberto Aguirre-Sacasa comparte los primeros diez segundos animados del remake de la serie, que llegará a la plataforma este 2018

Sinembargo.MX

14/07/2018 | 12:27 AM

ESPAÑA (SinEmbargo)._ The Chilling Adventures of Sabrina, la versión oscura que prepara Netflix del clásico original Sabrina, cosas de brujas, ya tiene primer teaser. Aprovechando la temática tradicionalmente asociada a una fecha como el viernes 13, Roberto Aguirre-Sacasa, su productor, ha compartido las primeras imágenes animadas del proyecto de Netflix.

Como suele ocurrir en estos casos, esto no es más que un primer vistazo a la serie que no aporta mucha más información que el ya avanzado tono oscuro del remake. En estos breves 10 segundos, pueden verse una sucesión de imágenes en las que no falta el recordado Salem, el gato negro de la protagonista.

La estética presentada en este primer teaser se aleja radicalmente de la que tenía la sitcom original, que pudo verse en Antena 3 a principios de los 2000. Pese a ello, Melissa Joan Hart – la Sabrina “original”-, dio su bendición a este giro presentado por el reboot.

LAS PRIMERAS AVENTURAS DE SABRINA

La nueva ficción tiene como protagonista a la joven medio humana y medio bruja que lucha por entender el mundo sobrenatural en el que está envuelto mientras vive con sus tías Hilda y Zelda. Ésta será encarnada por Kiernan Shipka -la hija de Don Draper en Mad Men.

En este spin-off el esoterismo, lo oculto y las fuerzas del mal serán las claves de la serie que Netflix está adaptando a modo de drama de terror y que estrenará a lo largo de 2018.