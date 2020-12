La nueva variante del Covid-19 podría ya estar en México de tiempo atrás: López-Gatell

López-Gatell explicó que la nueva variante se caracteriza por múltiples mutaciones y no representa una amenaza adicional a la salud pública

Sinembargo.MX

30/12/2020 | 09:50 AM

Ciudad de México.- El subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, aseguró que la nueva variante del coronavirus, detectada en Reino Unido, podría ya estar en México, aunque hasta ahora no se ha identificado.

"La variante ya se había identificado desde septiembre, aunque se notificó en la primera semana de diciembre, lo más probable es que la cepa esté ya en múltiples países, podría estar en México”, dijo el funcionario en conferencia de prensa.

“Hasta el momento no la hemos identificado, pero podría estar en México de tiempo atrás, no que acabe de llegar”, añadió.

López-Gatell explicó que la nueva variante se caracteriza por múltiples mutaciones y “no representa una amenaza adicional a la salud pública” más allá del hecho de que estamos en un pandemia.

Además, dijo que México no llevará a cabo operativos sanitarios para hallar el virus en lugares como aeropuertos o puertos de llegada.

“No es un objetivo técnico de utilidad detectar o estar esperando el virus en un puerto de llegada”, apuntó.

Dijo que “la probabilidad de que el virus se introduzca y sea detectable con una estrategia de verificación de viajeros que se les hagan pruebas y se detenga y se pueda hacer la secuenciación genética para decir: ‘ya no entre al país’ no es factible, no es un mecanismo útil para inhibir la variante genética”.

Este mes, el Gobierno británico anunció que había detectado una nueva cepa del C-19 que parece ser un 70 por ciento más contagiosa que otras variables y podría estar ligada al aumento de infecciones que se registró en Londres y el sureste de Inglaterra desde mediados de noviembre.

Esa nueva variante ha sido detectada en varios países del mundo.

México superó el millón 400 mil casos confirmados del Covid-19 y las 123 mil muertes, informó la Secretaría de Salud en su reporte diario.

De acuerdo con las cifras, 3 millones 562 mil 957 personas han ingresado a protocolo de estudio por el SARS-CoV-2.

Del total, un millón 762 mil 551 han dado negativo; un millón 401 mil 529 han dado positivo y 123 mil 945 han fallecido.

Además, 33 mil 957 se mantiene con posibilidad de obtener un resultado en su prueba de Covid-19; mientras el índice de positividad es del 41 por ciento en el tercer día de la Semana Epidemiológica 51.

Los casos estimados se ubican en un millón 582 mil 131; de ello, 70 mil 203, o el 4 por ciento, se encuentran activos. Las personas recuperadas ya son un millón 58 mil 429.

La ocupación hospitalaria de camas generales se ubica en 49 por ciento. De las 29 mil 582 camas disponibles, 14 mil 580 están ocupadas a nivel nacional.

La Ciudad de México encabeza la mayor ocupación con el 89 por ciento; le sigue el Estado de México con el 79; Guanajuato, con el 74; Baja California, con el 73; e Hidalgo, con el 69 por ciento.

Sobre las camas con ventilador, la ocupación nacional es del 42 por ciento. De los 10 mil 150 espacios disponible, 4 mmil 313 cuentan con un paciente con apoyo respiratorio.

La Ciudad de México presenta una ocupación del 85 por ciento; le sigue el Estado de México, con el 76; Baja California, con el 61; Nuevo León, con el 51; e Hidalgo, con el 51 por ciento.