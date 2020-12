La nueva variante del Covid-19 se extiende por los continentes. La hallan en Japón, España y Francia

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo).- Japón, España y Francia han detectado varios casos de personas con la nueva variante del SARS-CoV-2, reportada por primera vez en Gran Bretaña, justo cuando en el mundo comienzan a fluir dosis de la vacuna contra la Covid-19.

De acuerdo con los reportes, los casos detectados tienen antecedentes de haber viajado al Reino Unido, previo al cierre de ls fronteras decretado por las autoridades europeas.

Además, informa The New York Times, en medio de noticias desalentadoras, también se confirmó que la “segunda ola” de Covid-19 llegó a África, un continente que hasta ahora no ha sido tan golpeado por la pandemia. Sin embargo, de acuerdo con los médicos, esta nueva arremetida de contagios, podría golpear a los países africanos con mucho mayor fuerza.

El Times agregó que los países que han hallado la nueva variante del virus, como es el caso de Japón, ha comenzado a cerrar sus fronteras e impedir la llegada de extranjeros no residentes.

JAPÓN

Información proporcionada por el ministro de Salud de Japón, Norihisa Tamura, señala que los casos fueron localizados al ser revisados pasajeros en dos aeropuertos nipones entre el 18 y el 21 de diciembre, y añadió que los cinco afectados han quedado aislados.

Tamura señaló en una rueda de prensa que dos de los casos aparecieron en los análisis que hicieron a pasajeros en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, el 21 de diciembre, y los otros tres en el de Kansai, en la prefectura de Osaka, el 18 de este mes.

Los cinco pasajeros dieron positivo de Covid-19 al llegar a Japón, y en los análisis posteriores se confirmó que eran portadores de la nueva cepa.

El ministro no proporcionó la identidad ni la nacionalidad de los contagiados con la nueva variante de coronavirus, aparentemente mucho más contagiosa que la que surgió a finales del año pasado en la ciudad china de Wuhan.

Cuatro de las cinco personas infectadas con esa variante de coronavirus no presentaban síntomas.

Los casos se detectaron al analizar las pruebas de 68 personas con resultado positivo en los análisis realizados en laboratorios del país entre el 12 y el 22 de diciembre.

Japón prohibió desde el jueves la llegada al país de ciudadanos extranjeros procedentes del Reino Unido, pero esa prohibición no afecta a los japoneses que han estado en ese país ni a los extranjeros residentes en Japón.

Según se anunció hoy, esa misma restricción se aplicará desde este sábado a Sudáfrica, donde también ha sido detectada la nueva cepa.

De acuerdo con el último cómputo oficial, en Japón se han contagiado con el coronavirus unas 215 mil personas, con 3 mil 197 fallecidos.

ESPAÑA

Por la mañana, la Comunidad de Madrid confirmó cuatro casos de la nueva variante británica del Covid-19 y actualmente tiene otros tres sospechosos, en los que se está secuenciando el genoma del virus, informó este sábado la Dirección General de Salud Pública de la región.

Los casos proceden de cuatro ciudadanos que viajaron desde el Reino Unido, según indicó el viceconsejero de Salud Pública madrileño, Antonio Zapatero, en una rueda de prensa sobre la evolución de la situación epidemiológica en la Comunidad.

Con estos casos, España se une a otros países europeos en los que se han detectados casos de esta nueva cepa, como Francia, Países Bajos o Dinamarca.

La nueva cepa detectada en el Reino Unido este mes provocó un cierre de fronteras de la mayoría de los países europeos con Gran Bretaña para evitar su expansión.

Como consecuencia, miles de camioneros esperan desde hace días poder pasar a Francia desde los puertos británicos.

FRANCIA

Mientras en Francia, autoridades detectaron el primer caso de la cepa británica del coronavirus a pocas horas del inicio de la campaña de vacunación en el país, donde las primeras dosis de Pfizer llegaron este sábado.

Un paciente de Tours, un francés residente en el Reino Unido, fue testado positivo y los análisis mostraron que contenía la nueva cepa, que las autoridades británicas consideran más contagiosa aunque no más grave para la salud.

El hombre había llegado a Francia a través del tren que cruza el Canal de la Mancha el pasado sábado, el mismo día en el que el primer ministro británico, Boris Johnson, anunciaba un nuevo confinamiento de la población.

Dos días más tarde fue ingresado en el hospital de Tours, en el centro del país, donde se le practicó un test que resultó positivo.

Como consecuencia de su procedencia, las muestras fueron enviadas al Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) donde se efectuó un secuenciado de la cepa y se determinó que se trataba de la nueva variante británica.

El paciente se encuentra actualmente aislado en su domicilio y está asintomático.

Las autoridades sanitarias francesas han comenzado el rastreo de todos los contactos que tuvo en busca de nuevos casos, tal y como indica el protocolo.

Agregaron que hay otros casos positivos que están siendo analizados para determinar si también se trata de la cepa británica.

LA NUEVA CEPA

El pasado 19 de diciembre, la autoridades británicas informaron de la presencia de una nueva variante del SARS-CoV-2, que sería más contagiosa.

Tras ello, el Primer Ministro, Boris Johnson, decretó el cierre de tiendas no esenciales, así como el reforzamiento de restricciones para evitar un aumento de casos.

Horas después, las autoridades europeas anunciaron el cierre de sus fronteras, así como una serie de medidas para contener la propagación de la nueva cepa.

Días después, el 25 de diciembre, el irector regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, anunció, a través de Twitter, que la nueva variante de coronavirus, denominada VOC-202012/01, se ha identificado en ocho países europeos.

“Es de vital importancia reforzar las medidas de protección existentes: mantener el distanciamiento, usar mascarillas, mantener contacto solo con los miembros de su hogar”, ha aseverado en ese sentido Kluge, agregando que la OMS continúa monitoreando la situación y proporcionará actualizaciones.

Asimismo, el alto funcionario ha señalado que la nueva variante “también parece estar extendiéndose entre los grupos de edad más jóvenes, a diferencia de las cepas anteriores”.

Sin embargo, la OMS aseguró que hasta el momento no hay ninguna evidencia de que la nueva cepa o variante del coronavirus identificada en el Reino Unido cause una infección más grave o afecte a la eficacia de los test de diagnóstico y vacunas disponibles.

Los casos globales de covid-19 notificados oficialmente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) han llegado a casi 78.4 millones, una cifra que se ha alcanzado en un año de circulación del coronavirus SARS-CoV-2, del que en el mismo periodo del año pasado todavía nadie tenía conocimiento fuera de China.

Los nuevos casos comunicados a la OMS en la última jornada han sido algo más de 400 mil, según su recuento.

Los decesos acumulados por Covid-19 se elevan a los 1.74 millones, con 7.335 registrados por el conjunto de países en las últimas 24 horas.

-Con información de EFE.