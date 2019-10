La ofensiva acusación sobre sustancias prohibidas en la foto de Jennifer Aniston, que rompió Instagram

Jennifer Aniston hizo, sin querer, algo que sólo quedaba reservado para las mega estrellas de la red social: rompió Instagram.

Fue el martes cuando hizo su debut triunfal en esa plataforma consiguiendo casi 10 millones de likes en una fotografía y cosechar más de 7 millones de seguidores. Todo en apenas 24 horas, publicó infobae.com.

Fue sin duda uno de los grandes logros comunicacionales de la app de Facebook quien coordinó de manera eficiente la publicación con el furor alcanzado. Es decir: la imagen fue cuidada y pensada. No fue un rapto espontáneo por parte de Aniston y sus amigos de Friends. En absoluto.

En la promocionada imagen puede verse a todos los integrantes de la exitosa serie reunidos 25 años después del debut. La actriz, que por un tiempo largo se negó al mundo 2.0, se presentó diciendo “mis amigos me llaman Jen” e inauguró su perfil con una foto junto Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Lisa Kudrow, sus ex coprotagonistas.

Y literalmente rompió Instagram: “Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para seguir la página de Jen, ¡el volumen de interés es increíble!”, dijo un representante de la compañía al sitio estadounidense Page Six. “Estamos trabajando activamente en una solución y esperamos que la página vuelva a funcionar sin problemas en breve”.

En pocos minutos, la imagen de Jen y sus ex compañeros de elenco ya había cosechado más de 500 mil “me gusta” y miles de comentarios de sus nuevos seguidores. Entre ellos, famosos como Resse Witherspoon y Kaley Cuoco que le dieron la bienvenida a la red social. Su ex, Justin Theroux, también le dejó un simpático comentario.

Pero los haters también decidieron hacer su aparición y pese a que no había nada malo que transmitir en esa foto siempre encuentran algún resquicio por el cual entrometerse. Fue así que alguno insinuó que había cocaína en el único teléfono celular que podía verse en escena. Una carcasa negra con algo blanco sobre ella, sumada a la baja calidad de la imagen, dio rienda libre a la imaginación de miles de usuarios que quisieron ensuciar el momento.

Uno de los primeros usuarios en hacer referencia a la sustancia blanca fue una mujer identificada en Twitter como Paolette quien señaló: “Las líneas de coca sobre el iPhone en la primera foto de Instagram de Jennifer Aniston es un forma infernal de hacer tu debut en la red social”.

