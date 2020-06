La OMS no recomienda en México las pruebas masivas de Covid: López-Gatell Ramírez

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal Hugo López-Gatell Ramírez explicó que el índice de 43 por ciento de positividad en las pruebas de Covid-19 que se realizan en México se debe a que son llevas a cabo en personas sintomáticas

La Organización Mundial de la Salud no recomienda que en México se lleven a cabo pruebas masivas en la población para detectar casos de Covid-19, subrayó el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal Hugo López-Gatell Ramírez.

En la conferencia de prensa de este lunes, el funcionario federal comentó que la OMS respalda la estrategia de no llevar a cabo pruebas masivas en la población y mostró un video de Jean Marc Abastú Asesor Regional de Emergencias en Salud de la Organización Mundial de la Salud en el que señala eso.

“Nuestra organización no está a favor o no recomienda pruebas masivas en un país tan inmesnso, tan complejo, tan diverso como México. No estamos en una isla del Caribe en la cual eventualmente podemos tener acceso a toda la población, pero sí estamos totalmente conforme con las iniciativas a doc en estos recintos, en estos lugares de riesgo como la Ciudad de México”, dijo el experto de la OMS.

La declaración de Abastú, detalló López-Gatell, se dio en el marco de un foro realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública en donde partició José Luis Alomía Zegarra Director General de Epidemiología representando al gobierno mexicano.

“No está recomendando, no está en favor de recomendar la realización masiva de pruebas en un país complejo como México”, reiteró López-Gatell Ramírez.

“Esto lo hemos dicho, una y dos y tres y trescientas veces pero lo volvemos a decir”, recalcó.

El índice de positividad de las pruebas que se han realizado en México para detectar el Covid es del 43 por ciento ya que son llevadas a cabo en pacientes que tienen síntomas, explicó el funcionario mexicano. En el caso de los laboratorios privados que las realizan a demanda, es del 30 por ciento.

“Cuando se hacen pruebas de manera indiscriminada a quien tiene ganas de hacerse una prueba aunque esté asintomático, pues la probabilidad de que salga positiva es menor”, comentó López-Gatell Ramírez.

