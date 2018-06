LA OPINIÓN DE JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ - Noroeste

COLUMNA

LA OPINIÓN DE JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ

Messi en solitario

José Ramón Fernández

MÉXICO._ Señoras y señores, Lionel Messi siempre ha sido un gran futbolista, nadie lo duda, es y será de los mejores del mundo, ha ganado todo, pero cuando se viste con la playera albiceleste, algo le pasa.

Hoy Argentina fue vapuleada por Croacia, que le ganó 3-0, y Messi, siendo un gran futbolista, no pudo hacer absolutamente nada.

Argentina no tiene equipo, no tiene jugadores brillantes. El mejor de todos, por mucho, es Messi, pero no lo puede hacer todo.

Sería una pena que la Albiceleste no pueda remontar frente a Nigeria y quedara eliminado un equipo que siempre ha sido competitivo y un jugador de la talla de Lionel Messi.

Hoy, Messi estaba solo, desolado, aislado, alejado del partido. Tuvo pocas intervenciones, y escasas de gol.

Es verdad que Croacia, con Ivan Rakitic y Luka Modric, dio un gran partido y tiene seis puntos, está clasificada, con cinco goles.

Habrá que esperar para ver qué pasa en un Mundial en que todavía nadie se destapa como favorito. Hay intentos, pero lo que es seguro es que hoy Croacia dio un gran juego frente a Argentina.

Empezarán los ataques contra Messi, por supuesto, sobre todo de los propios argentinos, pero hablamos de una Selección que está conformada por jugadores de calidad mundial, vendidos a precios exorbitantes en el futbol europeo.

Messi seguramente estará frustrado, no le gusta perder, y menos de esta forma. Hará hasta lo imposible por rescatar a Argentina en el partido frente a Nigeria, pero ya no depende de ellos.

Messi es y seguirá siendo uno de los mejores futbolistas de la historia, eso nadie se lo quita, pero hoy se vio la debilidad de su Selección, y él, sin querer, fue arrastrado por la mediocridad de un equipo que no juega, ni ha jugado nunca, a nada.

Si con Alejandro Sabella Argentina el Mundial pasado llegó a la Final, fue por Messi. Hoy, con Jorge Sampaoli, difícilmente lo conseguirá, porque no tiene una idea de cómo debe jugar el equipo.

Messi debe estar pasando minutos de amargura, de tristeza, de soledad, porque es un ganador al ciento por ciento.

Argentina está en una situación dramática y puede quedar fuera del Mundial, así son las cosas en el futbol.

La Albiceleste se podrá ir del Mundial, pero Messi se quedará en el Barcelona, donde sí ha sido, y será, un futbolista de época.

Es una pena por él, por su futbol y por su calidad, pero Argentina no lo merece, Argentina no se lo merece, no se merece tener un jugador de ese nivel y no ganar absolutamente nada con él en sus filas.

@joserra_espn