La opinión de José Ramón Fernández: Cristiano contra España - Noroeste

La opinión de José Ramón Fernández: Cristiano contra España

José Ramón Fernández

MÉXICO 14-Jun-2018 .-Señoras y señores, este jueves se inauguró el Mundial de Futbol de Rusia 2018 en el estadio Luzhniki con un triunfo contundente de la anfitriona 5-0 sobre Arabia Saudita. Los árabes mostraron una pobreza futbolística impresionante, la FIFA debería de ser más cuidadosa en escoger los partidos inaugurales, es verdad que Rusia tampoco es una potencia pero se vio muy fuerte frente a un equipo muy, muy débil como es Arabia Saudita.

La inauguración fue rápida, al estilo de los rusos, con la presencia del cantante Robbie Williams, con Vladimir Putin, con Gianni Infantino. El partido, en sí, valió la pena cuando entró al campo Denís Chéryshev, jugador actual del Villarreal de España, y que se anotó dos goles para la victoria rusa.

El Mundial continúa con un partido muy atractivo, quizá el más atractivo de la Fase de Grupos, el de Portugal contra España, dos vecinos y dos equipos que últimamente han conseguido triunfos importantes. La Roja que fue campeona del Mundo en 2010 y de la Euro en 2012, y los lusos monarcas de la Euro 2016.

Además, está la presentación de Cristiano Ronaldo de por medio, frente a España que tiene entre sus filas a varios jugadores del Real Madrid, como es el caso de Isco, Sergio Ramos, Nacho, Lucas Vázquez, Asensio y Carvajal.

El cuadro base que dirige Fernando Santos, un 4-4-2. Rui Patricio en la portería, Pepe en la defensa, en el medio campo Moutinho y, adelante, Cristiano y André Silva.

España y Portugal se han enfrentado 35 veces, se conocen mucho, pero La Roja ha ganado en 16 ocasiones, 13 han empatado y seis ha perdido. El morbo es la ausencia de Julen Lopetegui, que fue presentado con el Real Madrid y Florentino Pérez dijo textualmente que Lopetegui había contactado por el Madrid para dirigirlo, pero que eso no se oponía a que él pudiera seguir siendo técnico de la Selección de España hasta el final del Mundial, es más, esperaba que terminara con una gran actuación.

Sin embargo, la relación entre Lopetegui y el presidente de la Real Federación Española Luis Manuel Rubiales no era muy buena, por lo que se tomó una decisión trágica y puso en su lugar a Fernando Hierro.

Puede que esto le afecte a algunos jugadores, pero quizá a los más jóvenes y no a los experimentados, como Piqué, Ramos, Silva, Costa o De Gea.

Es un partido atractivo, pues son muy buenos equipos. España tendrá a Fernando Hierro en el banquillo, un hombre que ha estado en tres Mundiales, que metió 29 goles en su trayectoria, es un hombre de buen carácter, que tiene buena relación con los futbolistas y me parece que La Roja no tendría que cambiar su estilo de juego, seguirá manteniendo el mismo que Lopetegui, donde mantenía el invicto desde 2016, durante toda la Eliminatoria no perdió ningún partido.

Es un partido atractivo, a diferencia de los no tan atractivos como lo es el de Uruguay frente a Egipto, aunque está la presentación del famoso Salah y de Luis Suárez, y el otro entre Marruecos e Irán.

Así ha arrancado la Copa del Mundo de Futbol, con la goleada y, por lo menos, ha levantado el ánimo frío de los rusos.

