La opiniÃ³n global cambia y crece el apoyo hacia Colin Kaepernick a 4 aÃ±os de su protesta

LOS ÁNGELES._ En 2016, cuando Colin Kaepernick puso una rodilla en tierra durante la interpretación del Himno Nacional para condenar los abusos policiales y la injusticia social, lo dejaron prácticamente solo.

Políticos, dueños de los equipos e incluso otros jugadores lo criticaron. Hubo fanáticos que quemaron su jersey. Se le abucheó incluso en su estadio.

Cuatro años después, muchos consideran que su protesta anticipó lo que vendría.

Incluso el comisionado de la NFL Roger Goodell se ha disculpado con los jugadores por no escucharlos antes, y los alentó a protestar de manera pacífica.

“Nosotros, la National Football League, condenamos el racismo y la opresión sistemática de las personas de color. Nosotros, la National Football League, reconocemos que estuvimos equivocados al no escuchar antes a los jugadores de la NFL y alentamos a todos a que se expresen y protesten pacíficamente”, dijo Goodell en un video difundido el viernes. “Nosotros, la National Football League, creemos que las vidas de los negros importan. Yo personalmente protesto con ustedes y quiero ser parte del cambio tan necesario en este país”.

La opinión global ha cambiado tanto que más personas cuestionan la validez de las críticas contra la postura de Kaepernick.

Drew Brees, quarterback estelar de los Saints de Nueva Orleáns, emitió el jueves una disculpa pública tras recibir una andanada de críticas de fanáticos y deportistas, incluidos algunos compañeros, por declarar que “jamás estaría de acuerdo con alguien que le falte al respeto a la bandera de Estados Unidos”.

Esa expresión de Brees fue esgrimida con insistencia por los críticos de Kaepernick. El presidente Donald Trump la reiteró el viernes, al señalar en Twitter: “Soy un gran fanático de Drew Brees. Pienso que él es de verdad uno de los mejores quarterbacks, pero no debió haberse retractado de su postura original, en la que honraba a nuestra magnífica bandera estadounidense”.

“La ANTIGUA GLORIA debe ser reverenciada, apreciada e izada en alto… Deberíamos pararnos erguidos, idealmente con un saludo o una mano en el corazón. Hay otras cosas con las que se puede protestar, pero no con nuestra gran bandera estadounidense. ¡¡¡NO SE ARRODILLEN!!!”.

Brees respondió en la misma red social al mensaje publicado por el presidente.

“Mediante mis conversaciones actuales con amigos, compañeros y líderes en la comunidad negra, me percato de que este no es un asunto sobre la bandera estadounidense. Nunca lo ha sido”, escribió Brees. “No podemos usar más la bandera para alejar a la gente o distraerla de los problemas reales que enfrentan nuestras comunidades de raza negra.

Through my ongoing conversations with friends, teammates, and leaders in the black community, I realize this is not an issue about the American flag. It has never been. We can no longer use the… https://t.co/zcw1NMZF2W