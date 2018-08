La opulencia de los mirreyes y la frivolidad de Netflix vuelven show la desigualdad de México

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).– Made in México, el primer reality show del país creado por Netflix que sigue a las socialités de la Ciudad de México para mostrar su opulento estilo de vida y a las familias mejor posesionadas llega la plataforma este septiembre, y el anuncio no ha sido bien recibido.

La trama del reality busca que los espectadores se adentren a la vida de nueve miembros bien conocidos de la alta sociedad de México a través de la moda, sus círculos familiares en los que su apellido habla y de sus amistades con el objetivo de marcar tendencia.

Tras el anuncio de su estreno esta semana, los usuarios de redes sociales se dijeron molestos pues acusaron que el programa es frívolo y una muestra de clasismo, en un país donde más de la mitad son pobres y existe un segmento aún más marginado: nace pobre y lo será toda su vida, según lo expuso recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En un informe sobre los problemas del “ascensor social”, la organización destacó que cada año adicional de educación de los padres supone seis meses adicionales para sus hijos en México, frente a los cinco de media en la OCDE.

La baja movilidad en términos de ingresos en México, si se compara con el conocido como el “club de los países desarrollados”, queda ilustrado en que el 48 por ciento (frente al 31 por ciento) de las personas cuyos padres pertenecen al 20 por ciento más pobre, acaban en ese mismo estrato social y sólo un 4 por ciento (frente al 17 por ciento) logran escalar hasta el 20 por ciento más privilegiado.

Además, un 52 por ciento de los mexicanos con progenitores en el 20 por ciento más rico (comparado con el 42 por ciento) se quedan también en ese grupo de privilegiados.

