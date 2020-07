La pandemia no debiÃ³ ser razÃ³n para que no se licitara taller municipal: Silber Meza

La pandemia no debió ser razón para que no se licitara taller municipal: Silber Meza

El director de Iniciativa Sinaloa hizo un llamado a que se transparenten todos los procesos de compras y adquisiciones

América Armenta

Decir que no se realizó una licitación pública para el taller que dará mantenimiento a los vehículos del municipio porque se vive en medio de una pandemia, no es una excusa válida, declaró Silber Meza, director de Iniciativa Sinaloa, por lo que hizo un llamado a transparentar los procesos de adjudicaciones y compras en la emergencia sanitaria, además que pidió que se haga una investigación sobre la entrega del contrato.

El contrato es por 30 millones de pesos y durará un año, de julio de este año a julio de 2021, fue de acuerdo a una declaración de la Tesorera municipal, Issel Guillermina Soto González, que se confirmó que no hubo licitación que la causa que expuso el Ayuntamiento es la pandemia.

“El argumento principal del Ayuntamiento para no hacer una licitación pública, para no aceptar un concurso donde se pudiera competir, que pudiéramos conocer mejores ofertas, mejores condiciones, etcétera, fue el argumento de la pandemia, pero no se ve que la pandemia impida que hagas una licitación para un taller municipal”, dijo el activista.

Meza Camacho señaló que el contrato de un taller no está vinculado directamente con servicios sanitarios y bien pudieron esperar un mes o dos haciendo la licitación y tener un proceso correcto, por lo que consideró preocupante que el municipio haya optado por contratar directamente una empresa y expresó que si aún con la pandemia se realizan licitaciones en tema de salud, el pretexto pasa a ser inválido.

“Por eso me parece tan preocupante la alternativa del Ayuntamiento, a recurrir a la adjudicación directa y cerrar la puerta de manera automática la licitación, porque lo que hace es justo abonar a la opacidad y habría una discusión de por qué se escogió a la empresa que se escogió”, enfatizó.

El experto en transparencia abundó en que en los procesos con o sin licitación se tiene dar a conocer por qué se escoge una empresa en particular, cuáles son las características que tiene esa empresa, que además pudo constatar que ha concretado otros contratos con municipios como Guasave, pero llama la atención que los contratos son en relación a equipo táctico, uniformes para policías, entre otros.

“De vender uniformes para policías a una concesión de un taller municipal es mucha distancia, yo creo que aquí se tiene que iniciar una investigación de parte de las autoridades competentes, para poder revisar bien cómo se entregó este contrato y por qué se entregó el contrato en estas condiciones”, consideró.

Si bien, la Tesorera municipal dio a conocer que se conformó un comité municipal para adquisiciones, Meza Camacho hizo un exhorto para que se transparente toda información, como la del taller, al menos dar a conocer las razones que ese comité de compras determinaron para darle viabilidad y legalidad a este contrato.

De la misma manera explicar la experiencia de esta empresa, Comercializadora All In Mobile, Tactical, Lighting N Armored Devices, SA de CV, en materia de administración de talleres municipales o sus vehículos, lo cual es una de las características básicas para que te dar un contrato y para ganar una licitación.

Explicación

“Yo creo que tienen muchas explicaciones que dar en el ayuntamiento”, reiteró Meza Camacho por la falta de buenas prácticas en las compras y adquisiciones del municipio.

Y agregó que la declaración de la Síndica Procuradora, Sandra Martos Lara, quien dijo que se le excluyó de este proceso en que se realizó la adjudicación directa y reprobó la forma en que se hizo, es una señal de que no se hicieron las cosas bien y tienen que transparentar y dar explicaciones.