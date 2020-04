LITERATURA

La pandemia nos muestra que somos una sola familia, dice Isabel Allende

La escritora chilena asegura que la pandemia ha dejado claro que lo que le pasa a alguien en Wuhan, pasa en Nueva York y Chile; ve un futuro optimista

Noroeste / Redacción

La pandemia de Covid-19 ha dejado algo claro para Isabel Allende: “Somos una sola familia, y lo que le pasa a un ciudadano en Wuhan nos va a pasar a nosotros en Nueva York o en Chile”.

En un encuentro virtual, organizado por Penguin Random House, la escritora chilena visualizó un futuro optimista.

"Es momento de plantear qué futuro queremos y luchar para conseguirlo", sentenció. El suyo lo encabezaría la preocupación por el cambio climático y estaría alejado de la misoginia, el racismo y las sociedades en las que se “cultiva el nacionalismo”.

Y es que, no le gustar pensar que venga una “distopía” después de la crisis, sino que se aproveche “este período de reflexión” para cambiar muchas cosas.

Desde California y con ayuda de su hijo Nicolás -"por si falla la tecnología"-, Allende habló también del feminismo, la literatura como oficio y anunció un nuevo libro, Mujeres del alma mía, que se publicará aproximadamente en noviembre en español.

En él tratará su “experiencia de ser mujer y haber sido feminista” desde que tiene memoria, explicó.

"Yo creo que tenía como unos cinco años cuando ya era feminista", bromeó, tras hablar de Mujeres del alma mía, obra que da su visión, como mujer, del movimiento feminista, “probablemente, la revolución más importante de la historia”.

Confesó que tuvo una “época desilusionada” en la que pensaba que el feminismo estaba “atrancado y las mujeres no querían ser identificadas como feministas”. Pero, en un breve repaso histórico del movimiento, explicó que después de los períodos de silencio, la lucha por la igualdad siempre volvía a “agarrar vuelo”.

Allende compartió un consejo con los jóvenes creadores.

"No esperes que la escritura te dé fama ni dinero, porque sucede muy rara vez. Escribe porque amas el proceso".

A pesar de los rechazos de las editoriales, la escritora ha animado a seguir: "Ni diré cuántos tuvo La Casa de los Espíritus", confesó.

Traducida a cuarenta y tres idiomas, ha tenido que consultar en un par de ocasiones a su hijo Nicolás el título de alguna de sus novelas.

“Así es de fácil desprenderse del libro. Pero tristeza no me da”, aseguró, "al acabar una obra, siento alivio por unos veinte minutos, porque enseguida comienzo a pensar en la siguiente".

Sobre la idea de explorar géneros nuevos, compartió que por años dijo que quería escribir una novela erótica, pero tenía que esperar a que se muriera su mamá porque le habría dado un ataque.

"Ahora ya estoy muy vieja para eso", agregó entre risas.

Allende compartió con los lectores que quien la inspira para los personajes de sus novelas, son los héroes invisibles, los de la calle.

"Admiro la resiliencia de muchas de las mujeres que conozco a través de mi fundación. Mujeres que han perdido todo son capaces de ponerse de pie. Esa es la gente que me inspira", dijo.

Además, en esa construcción de los personajes pueden contribuir los viajes, las conversaciones ajenas, los libros y las películas.

“A mí no me sirven los famosos ni los poderosos; me sirve la gente corriente”, dijo.

Pero para que esa gente sirva como protagonista de alguna de sus historias, tiene que distanciarse un poco del “sentido común” y formar parte de los “locos deliciosos”.

LA AUTORA

Isabel Allende (Lima, 1942) es una escritora chilena. Hija de un diplomático chileno que le inculcó su afición por las letras, cursó estudios de periodismo. Mientras se iniciaba en la escritura de obras de teatro y cuentos infantiles, trabajó como redactora y columnista en la prensa escrita y la televisión.