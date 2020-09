La pandemia se lleva 10 subsecretarías federales; hoy desaparecen Minería y Gobierno

La Secretaría de Economía informó en un comunicado que la desaparición de la Subsecretaría de Minería no modifica los programas mineros. Más tarde, Gobernación anunció la cancelación de la Subsecretaría a cargo de Ricardo Peralta. Las medidas son parte del plan de austeridad anunciado en abril por el Presidente

01/09/2020 | 10:56 AM

Texto: Daniela Pastrana

Foto: Archivo / Carlos Ariel Ojeda

Francisco Quiroga fue nombrado subsecretario de Minería el 1 de diciembre de 2018. Era una cartera nueva, creada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para darle una mayor relevancia a la actividad que genera el 4 por ciento del Producto Interno Bruto del país y que tiene impacto en 10 estados.

Apenas esta semana, al participar en las conferencias diarias de los proyectos para la reactivación económica, explicó el trabajo de reordenamiento realizado por la subsecretaría y los planes para pasar a una minería sostenible e incluyente. De hecho, dijo que las concesiones mineras se redujeron de 25 mil a 21 mil y las hectáreas concesionadas bajaron de 21 millones a 16 millones.

Además, los gobernadores de varios estados del norte del país lo reconocían como un importante interlocutor del gobierno federal con las empresas. Pero nada de eso fue suficiente en medio del boquete económico que ha provocado en el mundo la pandemia de Covid-19.

Las medidas de austeridad anunciadas por López Obrador en abril alcanzaron a la Subsecretaría estrella, que este 1 de septiembre deja de funcionar. El sector volverá a estar a cargo de la Dirección General de Minas y Quiroga ocupará otro cargo en el Gobierno federal que no ha sido revelado.

La Secretaría de Economía hizo el anuncio este lunes en un escueto comunicado en el que asegura que la medida “de austeridad y racionalidad administrativa” responde al Decreto Presidencial publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, y que no afectará el trabajo en el sector.

“La cancelación del cargo de Subsecretario de Minería no implica ninguna afectación a las atribuciones, facultades y trabajos que la Secretaría de Economía lleva a cabo en materia de minería, a través de la Dirección General de Minas, la Dirección General del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera y la Dirección General de Desarrollo Minero”, dice el texto.

Destaca también: “Francisco Quiroga sentó las bases de una nueva minería en México. Continuaremos esa labor y a él le deseamos mucho éxito en los proyectos que emprenda”.

También en Gobernación y Seguridad Ciudadana

Horas más tarde, es su cuenta de Twitter, la Secretaría de Gobernación informó que “en virtud de las medidas de austeridad y por instrucciones del Presidente López Obrador, a partir del 1 de septiembre, el subsecretario de Gobierno Ricardo Peralta, concluye sus funciones en la dependencia” y le agradece su participación.

Mientras que distintas versiones informaron de la desaparición de la Subsecretaría de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz, a cargo de Alejandro Robledo Carretero. Dicha secretaría era el vínculo de la Federación con los gobiernos estatales para los temas de prevención de la violencia, tanto en espacios públicos como en centros penitenciarios. Entre sus funciones está la definición de criterios y lineamientos para la asignación y ejercicio de recursos federales destinados a dichas labores.

Con esas tres subsecretarías canceladas se completan las 10 que el Presidente anunció en abril que recortaría, como parte del programa de austeridad para enfrentar la crisis derivada de la pandemia de Covid-19.

Por el momento, lo que se ha dicho es que las funciones de esas subsecretarías serán asumidas por los titulares de cada dependencia.

Una decena de subsecretarías eliminadas

El 22 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno se ajustaría a la nueva realidad provocada por el Covid-19: el nuevo plan de austeridad incluía el recorte de hasta 25 por ciento en los salarios y de 75 por ciento de los gastos de operación del Gobierno federal, así como la cancelación de 10 subsecretarías. El decreto fue publicado al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación.

La primera subsecretaría cancelada fue la de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda, que nunca fue ocupada formalmente y sólo ha operado a nivel de jefatura de unidad.

En otros casos, se trata de subsecretarías cuyos titulares renunciaron y no fueron sustituidos. Es el caso de la Secretaría del Medio Ambiente, donde se eliminó la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, cuyo último titular fue Sergio Sánchez, quien dejó el cargo tras la renuncia de Josefa González Blanco.

Del mismo modo, en la Secretaría del Trabajo se eliminó de la estructura a la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral, que en el inicio de la administración estuvo a cargo de Horacio Duarte, pero quedó acéfala cuando se fue a dirigir las Aduanas.

En el mismo caso, la Subsecretaría de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, que estaba a cargo de Asa Cristina Laurell, fue absorbida tras su renuncia por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

En otras secretarías, las cancelaciones fueron más sorpresivas, como en la de Turismo, donde se eliminó la Subsecretaría de Planeación y Política Turística que desde abril de 2019 estaba a cargo de Alejandro Aguilera Gómez.

Es el mismo caso de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de Comunicaciones y Transportes, que estaba encabezada por Salma Jalife desde el inicio de la presente administración y tenía entre sus funciones el impulso de la infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión.

Finalmente, en Relaciones Exteriores, la Subsecretaría de América del Norte quedará en una dirección general y su titular, Jesús Seade, asumirá como única obligación su candidatura a la Organización Mundial de Comercio.

Minería, ¿cambios truncados?

Aunque la cancelación de las subsecretarías estaba prevista, en el caso de la de Minería implica un golpe importante a las acciones para ordenar un sector que ha provocado muchos conflictos sociales.

El propio Presidente López Obrador habló, en su conferencia de este lunes 31, de la necesidad de tener una minería más responsable.

Por su parte, durante su exposición en la conferencia del 26 de agosto, Quiroga delineó las acciones de un proceso que podría quedar truncado con esta medida.

“¿Qué le estamos pidiendo al sector privado?: tiene que ser una minería ambientalmente sostenible y socialmente incluyente. Y vamos a poner disciplinas muy específicas: no fatalidades, no desastres medioambientales, no generar conflictos sociales, que esto va más allá de cumplir la ley, y el cumplimiento de obligaciones y estado de derecho, que quiere decir pagar tus impuestos en tiempo y forma. Hacer un desarrollo incluyente, tiene que haber un deslinde de prácticas extractivistas que pudieron haber ocurrido, transparencia, consulta e incorporación de las comunidades en los proyectos mineros y en la cadena económica, maximizar la derrama económica local y la contratación y la compra locales y apoyo a pequeños mineros.

Eso es lo que queremos lograr. ¿Qué hemos estado avanzando? El afianzamiento de la autoridad como un ente que está del lado del desarrollo social, hablamos de la depuración del personal, controles administrativos y el abatimiento del rezago de los trámites, que obviamente abren la oportunidad para la corrupción. Acabamos sustancialmente con ese rezago y estamos trabajando en la simplificación regulatoria”.