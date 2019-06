La participaciÃ³n del Gobierno y autoridades es crucial para el negocio del narco: Diego Luna

MÉXICO (SinEmbargo)._ El actor Diego Luna aseguró que para que exista el negocio de las drogas entre México y Estados Unidos, es crucial la participación del Gobierno y autoridades de ambos lados de la frontera, pues los narcos no actúan solos.

Luna se sentó al lado de Hugh Grant, Billy Porter, Stephan James, Richard Madden y Sam Rockwell, actores de drama para hablar al medio The Hollywood Reporter sobre sus carreras, y convirtiéndose en la portada de su reciente edición.

En la mesa de diálogo se le cuestionó a Luna sobre su decisión para participar en Narcos: México, la serie de Netflix que estrenó a finales del año pasado con el antecedente del asesinato de un miembro del equipo de producción al buscar locaciones para grabar la temporada en el Estado de México.

La portada de la reciente edición de The Hollywood Reporter.

“Primero, porque vivo en México, y la lucha está sucediendo. Son tiempos violentos para mi país”, dijo el actor, quien aseguró que la historia del narco ha sido a lo largo del tiempo mal contada.

“La historia se ha contado (antes) de una manera incorrecta, lo cual es muy conveniente para muchos delincuentes que no están en la cárcel, que en realidad están dirigiendo el país (...) Tenemos la frontera más larga entre el primer mundo y el tercer mundo, somos el vecino del mayor consumidor de drogas y, para ser honestos, es bastante injusto”.

“After I directed my first film, I phoned a few directors [I'd worked with], saying, ‘I'm sorry.’” #NarcosMexico star @diegoluna_ – who says he “used to be a pain in the a–” – explains how directing brought him patience https://t.co/b8QwsNG0cT pic.twitter.com/HCEBMlUyHB