COLUMNA

LA PECADORA Baja medidas... comiendo menos

El hecho de que algo sea sano, no quiere decir que lo podamos comer sin límite, es importante tomar en cuenta las porciones

Gaby Bravo

CULIACÁN._ No te puedo decir que comer sano, te bajará medidas. Y sí te puedo decir, que bajarás medidas comiendo menos.Cada vez son más los productos/alimentos que podemos consumir siendo sanos.

De consumir alimentos sin gluten, o sin azúcar, o bajos en calorías, etc. Tenemos opción de comer tortillas, tostadas de nopal, chips de betabel, de jícama, de plátano, churritos de amaranto, galletas/pasteles, etc.

En las redes son muchas las recetas que nos proporcionan para hacer postres/botanas/platillos súper sanos.Si son muchos los productos sanos y muchas las recetas sanas, ¿por qué será que subimos de peso?Porque no nos gusta medir porciones, no nos gusta moderarnos y sí nos gusta que si dice que es un producto horneado y no frito comer sin límite.Si son churritos de amaranto y no de maíz, a comerlos todos los días. Si son bollitos sin azúcar, sin harina, a comer!!!!!

El hecho de que algo sea sano, no quiere decir que lo podamos comer sin medida. No por ser sano, no nos va a engordar. Cualquier exceso de calorías que no se utiliza, que no saca tu cuerpo como energía, aunque venga de algo sano, tu cuerpo lo guarda como reserva o sea como grasa.

Si estás buscando bajar de peso, yo te recomiendo que peses y que midas tus porciones.Que acudas con una nutrióloga y respetes porciones.

Sé que da flojera lo de pesar/medir porciones, pero es lo que realmente funciona, porque tu cuerpo estará satisfecho, tu estarás consumiendo todo (nutrimentos y de calorías) lo que tu cuerpo necesita para perder grasa, nutrirte y sentirte bien. Si estás buscando mantenerte, mi consejo sería que te moderes.

Y si ves que hay un producto (ej. Churritos de nopal o de amaranto) que te deja “picada”, trata de servirte en un contenedor pequeño.

O hay opciones que se pueden combinar con alguna fruta/verdura, de esta manera al tener estos últimos alimentos agua y fibra te saciarán.Esperando verlos en nuestra próxima edición, todo con moderación.Foto: Cortesía