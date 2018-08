LA PECADORA Â¿CÃ³mo bajar esos Ãºltimos kilos?

COLUMNA

LA PECADORA ¿Cómo bajar esos últimos kilos?

Muchas personas pueden empezar una dieta, sólo los persistentes, los que tienen paciencia, son los que logran alcanzar una meta

Gaby Bravo

Les es común esta frase, “los últimos kilos son los más difíciles”, ¿será?Si has seguido durante un tiempo algún régimen, o sea una dieta, y estás batallando para bajar esos 2-3 kilitos, ¿qué es lo que puedes hacer?

LO PRIMERO. ¿Estás realmente segura de que los quieres bajar? Muchas veces como ya tu ropa se te ve linda, como ya te dicen que te ves delgada, como que nos empezamos a confiar, y empezamos a darnos "permisos" o "probaditas", sacando la excusa de que como quiera, son dos, tres kilitos. Si tu respuesta es que sí, que sí estás realmente segura que quieres bajar esos últimos kilos, toma esos comentarios positivos que te dice la gente, para el último jalón y no te rindas hasta alcanzarlo.

¿LOS KILOS QUE QUIERES PESAR, SON REALES? A veces queremos pesar lo que pesábamos hace 15, 10 años. Queremos pesar lo de la compañera de al lado.

DEBEMOS RECORDAR QUE CADA CUERPO ES DIFERENTE. Por cada hijo que hayamos tenido, es un kilo mas. Es decir si te quieres ver de cuando pesabas 60 y ya tienes dos hijos, para verte de 60 kilos o para que te quede tu ropa que te quedaba cuando estabas en los 60 kilos, debes de pesar 62. Yo te recomiendo que alcances o que peses un peso que te sientas agusto por dentro y por fuera, un peso en el que comas sano, sin quedarte con hambre. Un peso en el que te aceptes.

DEJA ESA MODA DE "COMER TODO LO SANO". De que comes chía porque es sana, entonces pongo mucha chía en mi agua; aguacate porque es sano, entonces a todo lo que coma lo acompaño de aguacate, y las almendras las meto a mi bolsa para cada que me de hambre me las como; galletas orgánicas y aparte sin azucar, o que la leche vegetal, etc. todo trae calorías y los kilos son calorías. Un kilo tiene 7 mil calorias.

Claro que son muy sanos los alimentos que te menciono, pero es más sano comer con moderación.Como ya les he dicho en ediciones pasadas: No existe un alimento malo, si existen medidas. Por más que nos moleste moderar, eso es lo que funcionó ayer, hoy y siempre MUÉVETE.

Si ya estás haciendo ejercicio cinco días a la semana, procura hacer dos días más algo de ejercicio casi sin darte cuenta, podrías ir a un centro comercial y caminar. O tal vez ir a un parque en bici con tu familia, etc.Muchas veces bajas en medidas y no en kilos, esto es padrísimo, porque así quemarás más rápido las calorías que consumas. ¿Cómo saber si estás bajando medidas?

Observa cómo te queda una ropa que vaya ajustada de tu cintura, mídetela cada semana. O bien, puedes usar la cinta métrica, colócala alrededor de tu ombligo.Recuerda, no tienes tatuado en la frente los kilos que pesas, es más importante sentirte bien, verte sana, que alcanzar ciertos kilos en la báscula.

Esperando como siempre que esto les sirva, los espero con muchas ganas en nuestra próxima edición!!!

*Gaby Bravo consulta en el Centro Médico Hidalgo, en Miguel Hidalgo No. 155 oriente, Colonia Centro.