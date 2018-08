COLUMNA

LA PECADORA Desayunos y lonches rápidos y sanos

Ante la proximidad de un nuevo ciclo escolar, van algunas propuestas de alimentos para que rindas más como mamá

Gaby Bravo

01/08/2018 | 12:24 AM

No se vale decir: “no tengo tiempo para hacerme el desayuno”, recuerda que estamos casi empezando un ciclo escolar, en el que queremos rendir más como mamás, o como alumnos. Por lo tanto, tenemos que alimentarnos mejor.

Ejemplos de desayunos

Licuado. Coloca en tu licuadora o nutribullet 1 taza de fresas congeladas, moras o zarzamoras, agrega un sobre de edulcorante o de estevia en gotas (si es para tus hijos puedes endulzar con azúcar de coco o mascabado o miel de abeja), dos cucharadas de queso cottage y un chorro de agua y ¡listo! Si quieres agregarle un poco más de fibra, puedes ponerle ya al licuado una cucharada de avena o una de linaza.

Ojo: No se vale hacer licuados de “con lo que tengo” porque lo puedes convertir en un mal desayuno de tantísimas calorías que le metes. Una fruta, una verdura, una proteína (queso cottage). No te recomiendo almendras/nueces a menos que las cuentes, que no sean más de 10.

Sándwich. Pon a tostar una rebanada de pan integral y ya tostado lo haces más delgado, partiéndolo en dos. Coloca aguacate triturado o mayonesa, agrega tres rebanadas de pechuga de pavo o de pollo que te haya sobrado o de atún de lata o queso fresco.

Agrega tiras delgadas de zanahoria y una hoja de lechuga.Sándwich. El pan integral, tuéstalo y divídelo en dos (haciéndolo más delgado, así te ahorras las calorías de una rebanada de pan que no necesitarás) úntale al pan aguacate, poca sal y pimienta. Y desde la noche anterior puedes poner a cocer huevos y tenerlos sin cascaron adentro de un recipiente. Coloca dos en rebanadas dentro de tu pan, hojas de espinaca o de lechuga.

Cereal. Coloca en un recipiente un litro de leche light o de almendras (de 30 calorías), un plátano en cuadritos, tres cucharadas de amaranto, una cucharada de miel de abeja, tres cucharadas de avena, una cucharada de chía, una cucharada de linaza, una cucharada de almendras fileteadas.

Si no tienes alguno de los ingredientes no importa como quiera sigue siendo completo y llenador.

Licuado. Coloca en la licuadora/nutribullet una manzana sin semillas, una taza de leche light o de almendras (la de 30 calorías), un sobreo de edulcorante, canela, tres cucharadas de avena y hielos.Hot cakes. Desde la noche licua tres claras, tres cucharadas de avena, una cucharada de canela, un sobre de edulcorante. Guárdalo en el refrigerador. En la mañana coloca lo licuado en un sartén pequeño caliente con poca mantequilla o poco aceite de coco.

EJEMPLOS DE LONCHES PARA SUS HIJOS O PARA EL TRABAJO

Fruta con yogur. Yogurt del que sabe ligeramente acidito, agrégale poca miel de abeja y pica cualquier fruta.Palitos de verduras con jocoque. Palitos de pepino, jícama, zanahoria. Puedes cambiar el jocoque por chilito en polvo y limón.

Atún. Coloca el contenido de un sobre de atún en un recipiente, puedes agregarle un poco de mayonesa y limón. Acompáñalo con tostaditas horneadas (salmas)Tostaditas de arroz con crema de cacahuate. Éstas las he visto en el súper en la sección para diabéticos, son llenadoras y bajas en calorías.

Dos tostaditas de arroz con dos cucharadas de crema de cacahuate casera. La crema de cacahuate, solo licua cacahuates (ya los venden sin cáscara, sin sal), apaga tu licuadora, revuelve un poco y vuelve a licuar. Repite esto de revolver unas dos tres veces o hasta que veas cremosa la consistencia. Se vale agregarle un sobre de endulcolarte a la licuadora y también unas dos cucharas de cocoa en polvo.

Si no te gustan las cosas dulces, a estas mismas tostaditas le puedes untar aguacate triturado con poca sal y pimienta.

Palomitas de las naturales. No de las del micro porque traen mucha grasa y sal, aunque digan light. Unas dos tazas de palomitas.

Sandwich. Si tu desayuno fue ligero, puedes hacerte un sándwich como los que te puse de ejemplo de desayuno. La mejor bebida para acompañar tus desayunos, tus lonches y todas tus comidas es agua natural con hielos, o bien una bebida sin azúcar, sin químicos, sin colorantes como los tés de manzanilla, canela y jengibre.

Que tengan unos desayunos y snacks muy sanos. Los espero en nuestra próxima edición.

*Gaby Bravo consulta en el Centro Médico Hidalgo, ubicado en Miguel Hidalgo No. 155, Colonia Centro.