COLUMNA

LA PECADORA No te creas todo lo que te dicen

Te aclaramos algunos mitos en torno a la adecuada alimentación que debes seguir para estar saludable

Gaby Bravo

Nos encanta escuchar y seguir consejos de Internet, de revistas o el que a la vecina le funcionó. Aquí te dejo algunos que he escuchado.

*Cenar es malo. Te dicen que si comes por la noche engordas. Uno sube de peso, cuando ingiere más calorías de las que gasta. No importa si es durante el día o durante la noche.

*La sal es mala, porque te sube la presión arterial. La sal en sí no es la causante de subirte la presión. Es tu estilo de vida la que podría subirla. La suma de varios malos hábitos.

Recuerda que la repostería, comida chatarra, refrescos y comida procesada, comida que dice SIN AZÚCAR podría contener mucha sal. Te recomiendo que al cocinar condimentes con especias naturales como la cebolla, cilantro, ajo, etc., y así no necesitarás consomés de cuadritos, ni exceso de sal.

*La yema del huevo es mala. La yema de huevo contiene omegas, que son necesarios para tu buen funcionamiento. La yema del huevo da saciedad por más tiempo, contiene vitaminas. Y sí contiene un poco más de calorías comparada con la clara, pero no es mala. Te recomiendo que consumas una yema (1 huevo completo) más 2-4 claras como parte de tu desayuno.

*Lo orgánico es lo más sano. No tiene que ser orgánico, sin gluten, sin azúcar, etc., para que sea bueno un alimento. Los alimentos mientras menos ingredientes, son mejores. No te preocupes por lo orgánico. Preocúpate por comer variado, suficiente y no en exceso.

*La fruta engorda. La fruta, aparte de deliciosa está repleta de vitaminas, minerales, fibra, y de la cantidad perfecta de azúcar para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Te recomiendo la fruta tal cual, no en jugos. De 2 hasta 5 porciones al día. No importa la hora del día en que te la comas, llévala a tu trabajo o para el lonche de tus hijos.

*Usar faja para sudar grasa. Ojalá la grasa se sudara. Fuera padrísimo, para nosotros los culichis. La grasa no se suda. Para bajar grasa debemos de consumir un poco menos de las calorías que gastamos. La grasa que está acumulada en nuestro cuerpo, es energía o calorías que consumimos de más.

*Los carbohidratos engordan. Ningún alimento te engorda, lo que nos engorda es la suma o el exceso de lo que comemos. En la dieta de nosotros los mexicanos hay mucho carbohidrato (tortilla, sopa de fideo, sabritas, arroz, avena, papa, tamales). Los carbohidratos nos dan energía.

Los carbohidratos llegan a ser problema cuando se convierten en la base de lo que comemos. Cuando comemos más carbohidratos que verduras y proteínas. Cuando comemos exceso de ellos, yo te recomiendo que en tu plato (desayuno, comida o cena) resalte más los vegetales (frutas, verduras) de ahí la proteína como (huevo, pollo, carne, mariscos), de ahí el carbohidrato (como la tortilla, avena, papa, camote, etc.).

Esta recomendación es para bajar unos kilitos.Esperando como siempre, que este artículo te sirva y te guste. Los veo en nuestra próxima edición.