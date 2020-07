La periodista Jo Tuckman, de The Guardian, se abrazó a México desde 2000. Murió aquí. De un cáncer

MÉXICO._ Poco después de llegar a México en el 2000, la periodista británica Jo Tuckman reportó algo que muchos mexicanos apenas podían creer: la derrota electoral del partido político que había gobernado ininterrumpidamente durante 71 años.

Tuckman se radicó en México durante las dos décadas siguientes, reportando, mayormente para el diario The Guardian, sobre la violencia del narcotráfico, los desaparecidos, los problemas de las mujeres y los migrantes, y la transición a la democracia.

En uno de sus últimos artículos, publicado el 2 de enero, escribió sobre una nueva edición de la novela Minotauromaquia y de otras obras “de escritoras mexicanas que una vez fueron celebradas pero que quedaron fuera de catálogo”.

Tuckman, de 53 años, falleció en la Ciudad de México el 9 de julio a causa de un cáncer que le fue diagnosticado el año pasado. Sus colegas la recordaron como alguien que fue mentora de periodistas jóvenes.

Con gran tristeza me entero que la periodista y escritora británica Jo Tuckman falleció este día. Un pequeño homenaje a esta gran mujer que se enamoró de México, con sus luces y sombras.Que le dio voz a miles.Que escribió el mejor libro de nuestra transición.Abrazos a sus hijos. pic.twitter.com/VtwgBoam9A — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 9, 2020

Jenaro Villamil, jefe del Sistema Público de Radiodifusión (SPR) de México, elogió el libro de Tuckman del 2012: México, Democracia interrumpida y su dedicación al país.

“Con gran tristeza me entero que la periodista y escritora británica Jo Tuckman falleció este día. Un pequeño homenaje a esta gran mujer que se enamoró de México, con sus luces y sombras. Que le dio voz a miles. Que escribió el mejor libro de nuestra transición. Abrazos a sus hijos”, dijo.

Eduardo Buscaglia, un experto en delincuencia organizada de la Universidad de Columbia, Nueva York, dijo que el fallecimiento “de Jo nos entristece profundamente a todos los que la conocimos, que conocimos su dedicación a las causas sociales, a su gran trabajo y a la vida en general”.

“El fallecimiento de la periodista JoTuckman deja un enorme vacío entre aquellas personas que mucho valoramos su trabajo y compartimos su compromiso hacia #Mexico. Su espíritu e ideales VIVEN”, tuiteó.

El fallecimiento de la periodista ⁦#JoTuckman deja un enorme vacío entre aquellas personas que mucho valoramos su trabajo y compartimos su compromiso hacia #Mexico- Su espíritu e ideales VIVEN👇🏿 British journalist Jo Tuckman dies in Mexico after illness https://t.co/syUVoBM7Qx — Edgardo Buscaglia (@EdgardBuscaglia) July 14, 2020

Tuckman trabajó en la década de 1990 para The Associated Press como reportera independiente en Guatemala y posteriormente como miembro del personal en España. Reportó además en México para el periódico británico The Daily Telegraph y fue redactora de Vice México. Se centró especialmente en América Latina en sus estudios de maestría en la Universidad de Londres.

Antes de las elecciones del 2012 que regresaron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder en México, Tuckman reportó en The Guardian sobre documentos que presuntamente mostraban que una unidad de Televisa, la principal cadena de radio y televisión de México, respaldó y promovió al candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto. Televisa negó las acusaciones de preferencia política.

También reportó sobre la desaparición en 2014 de 43 estudiantes normalistas en el estado de Guerrero, en México, y sobre la violencia que orillaba a los niños centroamericanos a migrar hacia el norte.

Con información de AP.