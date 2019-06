SEVILLA._ El futbolista José Antonio Reyes y un primo suyo de 23 años han fallecido este sábado en un accidente de tráfico en la provincia de Sevilla en el que un tercer acompañante ha resultado herido grave con quemaduras del 60 por ciento.

Reyes, jugador del Extremadura, pero con una trayectoria en el Sevilla, Real Madrid y Atlético de Madrid, entre otros, circulaba en un coche de alta gama a las 11:40 horas por la autovía A.376, de Sevilla a Utrera, a su paso por el término municipal de Alcalá de Guadaira, cuando el vehículo se salió de la calzada en el kilómetro 17, en sentido a Utrera, y posteriormente resultó incendiado, según el servicio de Emergencias 112.

Este operativo alertó a los Bomberos de la Diputación, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (Epes), que una vez en el lugar confirmaron el fallecimiento de dos personas a causa del accidente, y además un tercer ocupante del vehículo fue trasladado a un centro hospitalario en estado grave, con quemaduras del 60 por ciento.

Al conocerse el suceso, el Sevilla FC remitió un mensaje en su cuenta de Twitter: “No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz”.

We couldn't be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c