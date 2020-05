La perseverancia: parte del legado que dejará Jackie Nava en el boxeo mexicano después de su retiro

Nava, una de las máximas estrellas en el boxeo femenino mexicano pondrá fin a su carrera este año

Sinembargo.MX

TIJUANA._ Jackie Nava, primera campeona femenina del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), estuvo en 2007 a punto de dejar el boxeo debido a que durante más de seis meses no encontró pelea, sin embargo, la perseverancia, la cualidad con la que la “Princesa Azteca” describe su legado, evitó que sucediera.

Ésta fue una de las cuatro ocasiones en las que la ex campeona mundial Super Gallo pudo dejar el ring por no recibir apoyo de los promotores.

“Quiero que me recuerden como una peleadora perseverante, sin esta cualidad me hubiera retirado en por lo menos cuatro ocasiones. Dejé huella como boxeadora gracias a no rendirme y seguir pese a las dificultades”, explicó.

Nava, una de las máximas estrellas en el boxeo femenino mexicano pondrá fin a su carrera este año. Antes de dejar el ring, la gladiadora de 40 años enfrentará a Mariana “Barbie” Juárez, una pelea que se le ha negado en los más de 18 años de carrera.

“No me puedo retirar sin enfrentar a la ‘Barbie’; se ha calentado la pelea, amabas tenemos carreras largas y exitosas. Se va a dar, pero se tiene que programar para que tanto ella como yo podamos entrenar a gusto. Nada más esperamos para que se den las condiciones”, agregó.

El combate entre Nava y Juárez estaba programado para el 9 de mayo, pero la pandemia del Covid-19 lo retrasó.

El boxeo se mantiene pausado por la contingencia sanitaria, sin embargo, Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, presentó esta semana un protocolo para reanudarlo a puerta cerrada a partir de junio.

Antes del combate con Juárez, Nava tiene una propuesta para subirse al ring a puerta cerrada con una rival por determinar. Sería en junio o julio y mientras eso se confirma mantiene entrenamientos en su casa.

“La pelea ante Juárez tardó en darse por la negociación con los promotores y las televisoras, fue un tema económico. Tanto ella como yo merecemos un pago justo”, agregó Nava.

La ex campeona mundial aseguró que su pago por boxear ante Juárez estará cerca de un millón de pesos (42 mil 267 dólares), lejos de sus mejores bolsas.

A pesar de las dificultades, a Nava le cuesta dejar el boxeo, aunque ya ve quién podría ser su sustituta, la medallista de plata en los Juegos Centroamericanos de 2018, Crisna Álvarez, quien buscar asistir a Tokio 2020.

“Crisna es una chica centrada, sabe lo que quiere. Entrenaba con mi esposo en Rosarito (Baja California, México), es muy buena, depende mucho cómo lleve su carrera. La veo con carisma para llamar la atención”, explicó la también arquitecta.

Cuando deje el boxeo, la mexicana planea continuar apoyando a convertirse en profesionales a las mujeres en su gimnasio, además de dar conferencias e impulsar su marca de ropa deportiva.

“Ahora veo que hay más peleas estelares de mujeres en televisión, aunque el pago sigue siendo inferior. Hay camino por recorrer; veo a muchas muchachas animadas, deben darse cuenta que no sólo es ser campeona del mundo, sino seguir haciendo historia para que la gente las reconozca”, concluyó.

