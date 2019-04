La plataforma de NÃ³mina Transparente revela el sueldo como profesora de Yalitza Aparicio

La plataforma de Nómina Transparente revela el sueldo como profesora de Yalitza Aparicio

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- Una iniciativa del Gobierno de México para que la ciudadanía conozca el sueldo de los funcionarios públicos ha puesto al descubierto el sueldo que tiene como profesora de guardería Yalitza Aparicio, la primera mujer indígena nominada al Oscar como Mejor Actriz por la película Roma, informaron este viernes medios locales.

Según la plataforma Nómina Transparente, el salario bruto de Aparicio, que aparece inscrita en el Fondo Para el Pago Educativo (FONE) del estado de Oaxaca, asciende a 10 mil 481 pesos mensuales, de los que percibe 9 mil 483 netos.

La Nómina Transparente es una iniciativa impulsada por el Ejecutivo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que entró en funcionamiento el lunes anterior. El objetivo de la herramienta es que la gente pueda saber cuál es el sueldo de todos los funcionarios públicos.

La actriz mexicana ha asegurado en más de una ocasión que no ganó mucho dinero por su actuación en Roma. “Pues tanto dinero realmente no hay […] me di cuenta de que me engañan con este mundo del cine”, dijo en febrero durante una entrevista con Montserrat Oliver. “Dinero, discúlpame si soy muy sincera, no lo tengo”, declaró posteriormente en una conversación en Radio Fórmula.

El filme mexicano Roma, dirigido por Alfonso Cuarón, ganó el Oscar a la Mejor Cinta en Lengua Extranjera, el del Mejor Director y el de Mejor Fotografía en la 91.ª edición de los premios de la Academia de Hollywood. El éxito de esta película ha puesto de relieve la discriminación que sufren las mujeres indígenas y las trabajadoras del hogar en México.