La plataforma Disney+ sorprende con el pÃ³ster oficial del live action de La dama y el vagabundo

MÉXICO (SinEmbargo)_- Disney compartió el póster oficial de La dama y el vagabundo, el live action protagonizado por Rose y Monte, un par de adorables perritos que fueron rescatados de la calle.

El gráfico de este clásico llega durante el marco de la D23 Expo, convención de The Walt Disney Company en la que se dan a conocer todas las novedades que se integrarán al catálogo de la casa del ratón.

Tessa Thompson será la encargada de dar voz a Reina, una pequeña cocker spaniel, mientras que Justin Theroux le prestará su voz a Golfo, un perrito rescatado de un refugio de Nuevo México.

