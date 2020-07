LONDRES._ Wilfried Zaha, delantero marfileño del Crystal Palace, denunció amenazas racistas a través de las redes sociales.

El atacante mostró varias capturas de mensajes que recibió en Instagram, en el que un individuo le amenazaba.

Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ

“Mejor para ti que no marques mañana, tonto negro, o iré a tu casa vestido como un fantasma”, escribió esta persona.

Acompañó las amenazas con una serie de imágenes del Ku Klux Klan.

La policía de las West Midlands informó que ha arrestado a un chico de 12 años que sería el supuesto autor de estos mensajes.

#ARRESTED| We were alerted to a series of racist messages sent to a footballer today and after looking into them and conducting checks, we have arrested a boy.

The 12-year-old from #Solihull has been taken to custody.

Thanks to everyone who raised it. Racism won't be tolerated. pic.twitter.com/oFxBUvdtV1