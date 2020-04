La Premier League toma drÃ¡sticas decisiones ante el coronavirus

LONDRES._ En la pandemia global de coronavirus, los clubes de la Premier League inglesa han participado este viernes de una reunión para tomar decisiones sobre el rumbo del futbol inglés.

“La prioridad primordial es ayudar a la salud y el bienestar de la nación y nuestras comunidades, incluidos los jugadores, entrenadores, directivos, personal del club y sus aficionados”, dice el comunicado, que luego detalla las medidas a tomar para el desarrollo del torneo ante el avance del Covid-19.

