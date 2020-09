La prensa magnifica caso CNDH para perjudicarnos: AMLO

El Mandatario mexicano afirmó que el partido más conservador del Congreso no quería que Rosario Piedra quedara como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos

Sinembargo.MX

Ciudad de México.– El Presidente Andrés Manuel López Obrador opinó esta mañana que la protesta de mujeres en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lo está magnificando lo que él llama “prensa conservadora”.

“Este asunto tiene mucha difusión porque la prensa conservadora, los medios de comunicación lo magnifican para perjudicarnos. Hay mucho encono, coraje en contra de Rosario Piedra, sobre todo de los grupos conservadores por la mamá, por doña Rosario, y por el hermano desaparecido”, dijo.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano afirmó que “el conservadurismo no quería, el partido más conservador del Congreso, por consigna de quienes tienen diferencias con doña Rosario, no querían que Rosario Piedra quedara como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Hicieron de todo y bueno, el Reforma y todos los periódicos de la derecha, del conservadurismo”.

“Es un asunto que viene de atrás, de tiempo atrás que no voy a aquí a referir. Eso se los dejo a ustedes. Entonces ahora que se da esta situación, pues le dan muchos espacios, tiempo y yo considero que se está utilizando este caso. Hay una exageración en todo sentido y les vuelvo a decir lo mismo, eh. Yo no creo en la violencia. Yo creo en la no violencia. No creo que la violencia deba de enfrentarse con violencia. El mal hay que combatirlo con el bien”, subrayó.

En su conferencia de prensa, mejor conocida como “mañanera”, López Obrador confió en que la Secretaría de Gobernación (Segob) y las mujeres que encabezan la protesta estén abiertas al diálogo. Sin embargo, insistió en que “es otro tipo de situación la que, considero, prevalece”.

“Hay una demanda justa de que se atienda la necesidad, pero ya se convirtió en un asunto político. Y no me equivoco de que abrazado por el conservadurismo. No hay que olvidar que los extremos se tocan. la extrema izquierda y la extrema derecha. Nosotros para triunfar tuvimos que enfrentar a extremistas de izquierda”, señaló.