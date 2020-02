La Presa Santa María se va a hacer: Gobernador

El mandatario estatal dijo que reunió con la directora general de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), ganadora de la licitación para construir la obra, con quien habló de que lo que se necesita es que se permita que dejen trabajar a la empresa

Belizario Reyes

08/02/2020 | 12:42 AM

MAZATLÁN._ La Presa Santa María se va hacer, es una realidad, es un hecho, hay mil millones de pesos para ello y puede haber más, aseguró el Gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel.

"La Presa Santa María se va hacer, es una realidad, es un hecho, lo que queremos precisamente es que haya un buen entendimiento, que no se metan gentes que no tienen nada qué ver con eso, que no busque estar sacando raja, beneficios como fue el caso de la (Presa) Picachos", agregó Ordaz Coppel en este puerto.

"Los beneficios sociales se van a dar, todo mundo queremos que se haga la presa porque va a traer un gran beneficio, desarrollo y crecimiento al sur de Sinaloa, entonces es un hecho que se va hacer la presa, no está en duda, al contrario hay toda la decisión".

Añadió que él se reunió con la directora general de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), ganadora de la licitación para construir la obra, donde se habló de que lo que se necesita es que se permita que dejen trabajar a la empresa.

"Eso es clave, que dejen trabajar a ICA, ¿por qué?, porque toda la otra parte social esa se va a ir arreglando, se va a ir solucionando, se va a ir atendiendo, son muchos temas, pero lo importante es que empiece a 'chambear' la empresa y aprovechar el recurso que ahí está", añadió hoy por la mañana tras encabezar el Programa de Apoyo "Puro Sinaloa", que se realiza en la Escuela Primaria "Leona Vicario", de la Colonia Rincón de Urías.

"Imagínate nada más está el recurso etiquetado, no lo podemos perder porque eso genera empleo y genera trabajo y hay que pensar en la gente, en el desarrollo, hay mil millones pero puede haber más".

El pasado miércoles 5 del mes en curso, el presidente del Comité Baluarte - Presidio, Ismael Díaz Murillo, manifestó públicamente que la Presa Picachos tiene una ficha técnica roja por parte de la Comisión Nacional del Agua, que significa la cancelación de dicho proyecto hidrológico en el sur del estado.

Añadió que se trabaja para destrabar el conflicto, en el cual un amparo mantiene frenados los trabajos de la construcción de la presa desde hace un año.

El Gobernador del estado enfatizó hoy por la mañana que dicha presa se va a hacer, es una realidad, es un hecho.