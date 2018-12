La primera mujer en Conade, Ana Gabriela, enfrenta un ataque de misoginia de hombres… y mujeres

Cuando Guevara Espinoza tomó posesión de la Conade los usuarios de Twitter aprovecharon la ocasión para agredirla y hacerla blanco de burlas y memes

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).– La ex velocista Ana Gabriela Guevara Espinoza tomó protesta el jueves como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y pasó a la historia como la primera mujer que asume este cargo en la historia de México. Este logro se suma a los grandes aportes que la ex atleta hizo en su momento a la historia del atletismo en México: en 2003 obtuvo el primer lugar en el IX Campeonato Mundial de Atletismo, llevado a cabo en Francia; fue medallista en las olimpiadas de Atenas (2004) y rompió un récord mundial en los 300 metros planos, una marca que por cierto aún no ha sido superada.

En México pocas atletas han adquirido una trayectoria equiparable a la nacida en Nogales, Sonora, el 4 de marzo de 1977. Sin embargo, en las redes sociales estos logros han sido opacados por la constante misoginia –actitud y comportamiento de odio, repulsión y aversión hacia las mujeres– que recibe de usuarios y usuarias, quienes aprovechan cualquier episodio que la coloque al centro de la opinión pública para agredirla y hacerla objeto de burlas e incluso memes.

Ana Gabriela Guevara rinde protesta como titular de la Conade

El jueves, el acoso a Guevara volvió a manifestarse en Twitter, donde su nombre se volvió tendencia a partir de las 12:00 horas y adquirió un alcance potencial de 89 millones 216 mil 137 cuentas, de acuerdo al estimado de la herramienta de análisis de Twitter, Tweet Binder.

Aunque la conversación negativa se mantuvo en la periferia, trascendió el volumen de tuits que acumuló y los aspectos que tomaron los usuarios para hacer mofa de la ex atleta. El reclamo, la sátira y la burla se concentra en su aspecto físico, que para este grupo de usuarios, conformado tanto por hombres como por mujeres, resulta demasiado masculino.

Las críticas se articularon por una supuesta declaración que Ana Gabriela habría realizado en relación al Gran Premio de Fórmula 1 en México. De acuerdo con la revista francesa Auto Hebdo, la ex atleta habría declarado que el torneo fue traído de vuelta al país a través de actos de corrupción. Dichos que Guevara Espinoza negó durante una entrevista en el marco de la ceremonia de toma de protesta.

“La corrupción en este país ha permitido que el Gran Premio regrese a la Ciudad de México. Hubo muchos sobornos pagados para llevar este evento al circuito de los Hermanos Rodríguez”.

Los comentarios desmentidos por Guevara generaron molestia entre algunos usuarios.

Ana Gabriela Guevara, medallista olímpica mexicana, será la primera mujer (teóricamente) que dirija la Conade. Esperemos realice un buen papel y saque adelante al deporte mexicano. Bendiciones combativas. pic.twitter.com/j4lv3ZI63Z — Selena Quintanilla (@AlbertoPioV) 4 de diciembre de 2018

"Gran Premio de México se logró con SOBORNOS", Ana Gabriela Guevara CRÍTICA la #Formula1 en el país pic.twitter.com/f7ipyfWABY — Sabandija que le va a los Tigres (@TigreDel2011) 13 de diciembre de 2018

Encargo de la mismísima "Ana Gabriela Guevara" pic.twitter.com/SIySMqulY7 — Lvisito Torres (@jluisito98) 13 de diciembre de 2018

Los Memes de Ana Gabriela Guevara ahora que es la nueva directora de @CONADE. pic.twitter.com/lxQHZ1duyE — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) 8 de diciembre de 2018

“Jamás me pondría en contra de la @F1 “.- @AnaGGuevara ➡️No está en el presupuesto de la @CONADE ➡️ Nunca dije que estoy en contra ➡️Me encantan los coches ➡️ Jamás me pondría en contra de un evento que le ayuda al país @record_mexico pic.twitter.com/v3WhtPrMCB — Jocelin Flores (@Jocelinflores) 13 de diciembre de 2018

MISOGINIA DE MEXICANOS… Y MEXICANAS

Los ataques a Ana Guevara por su aspecto físico no son un tema nuevo en las redes sociales. Los comentarios misóginos en los que se le intenta negar sus derechos sólo por ser mujer o por no apegarse a los cánones y estereotipos mexicanos ha sido constante en Twitter desde 2008.

En 2016, el acoso se avivó a raíz de que fuera agredida físicamente por tres sujetos mientras transitaba en su motocicleta por la carretera México-Toluca. El caso de Ana Guevara no es el único con relación a agresiones de género en Twitter. Sin embargo, es uno de los más antiguos en la historia de esa red social en el país.

Cobarde agresión contra Ana Gabriela Guevara; doblemente indignante la burla y la misoginia que casos así dejan al descubierto, otra vez... — tanita (@sandiatoledo) 13 de diciembre de 2016

No obstante, las críticas ha tenido contrapeso. Las burlas a Guevara han sido respondidas por usuarios que expresan molestia por los tuits negativos a lo que señalaron de misóginos.

Leo muchos tweets criticando a Ana Guevara por su aspecto físico. ¿Por qué nunca hablamos de eso cuando nombran a un hombre para un cargo público? ¿Qué todos son guapísimos? — Yazmín López Recek (@YazLopez) 11 de agosto de 2018

La exdeportista buscará generar un plan nacional para desarrollar el deporte en todos los niveles 👏🇲🇽 https://t.co/QpYdMIZXZF — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) 7 de agosto de 2018