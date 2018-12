La probabilidad de un accidente en una planta de amoniaco es bajísima: experto

Carlos Pani Espinosa explicó que este tipo de plantas, como la que se pretende construir en Topolobampo, operan prácticamente de manera automática desde un cuarto de control

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Según el ingeniero químico Carlos Pani Espinosa, los avances tecnológicos en los sistemas y procedimientos de la industria petroquímica, y particularmente en el caso del amoniaco, las plantas son cada vez más eficientes, sofisticadas y seguras.

"La probabilidad, estadísticamente hablando a nivel mundial, de un accidente en una planta de amoniaco es verdaderamente bajísima", señaló.

"La planta de GPO se construirá con base en el último grito de la moda, con todo tipo de procedimientos y de controles y de sistemas de última generación", agregó.

Con más de 40 años de experiencia en la industria petroquímica, incluyendo 15 años en Pemex, Pani Espinosa fue requerido por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente como asesor en la socialización y promoción de la planta que proyectan construir en Topolobampo.

El especialista indicó que según un estudio realizado por una firma en Londres sobre los niveles de incidencias en la industria petroquímica, se registraron dos mil 980 incidentes a nivel mundial, y el amoniaco ocupó el lugar número 11 de los productos que generaron incidencias.

Además, señaló que sólo el dos por ciento de los incidentes ocurrieron en México, en un período de 86 años.

Respecto a la fuga de amoniaco que se registró recientemente en Corerepe, comentó que no es un punto de comparación respecto al riesgo de un accidente en una planta como la que se proyecta construir.

"Estamos hablando de dos situaciones, de dos eventos y de dos prácticas totalmente diferentes. La fuga en esa pipa se dio porque se hizo una mala conexión de una manguera, lo cual no tiene nada que ver con la operación de una planta de mil millones de dólares, con el tipo de tecnología del que estamos hablando", argumentó.

En este sentido, Pani Espinosa explicó que este tipo de plantas, como la que se pretende construir en Topolobampo, operan prácticamente de manera automática desde un cuarto de control, con un número reducido de operarios en campo, y el nivel de seguridad es el máximo, por lo que una contingencia es resuelta en cuestión de segundos.

"Estos sistemas de seguridad son, como en el argot se le llaman, de redundante, es decir, no se tiene un solo sistema, sino se tiene un segundo sistema de apoyo, y en algunas ocasiones hasta un tercer sistema de apoyo, de tal manera que cualquier desviación, llamémosle significativa, entra el primer sistema de seguridad, dependiendo de lo que se trate, el sistema toma diversas acciones que pueden ir desde cerrar en automático la alimentación de gas natural, ir bajando las condiciones de los equipos de reformación, ir cerrando las válvulas para que el producto no siga avanzando, hasta un caso extremo de llegar a un paro total de la planta; y todo esto se hace de manera automática", dijo.

Estamos luchando contra gente que compra conciencias: Gerardo Peña

El ex Diputado federal y ahora integrante del colectivo 'Aquí No', Gerardo Peña Avilés, consideró que el hecho de que los 'promotores' de la planta de fertilizantes estén buscando hacer desistir a los indígenas que se atrevieron a iniciar un juicio de amparo, es signo de que su lucha está camino al éxito, y aseguró que no se detendrán.

"Estamos luchando contra corruptos, contra poderosos, contra gente que compra conciencias. Entonces, les está siendo crítico el asunto, porque un proyecto que está hecho con pura ilegalidad es indefendible. Les está cayendo el veinte de que la gente no lo queremos", expresó.

Peña Avilés indicó que el Senador Rubén Rocha Moya les ofreció concertar una cita con la nueva titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco, la cual podría darse a principios de año.

Sin embargo, hizo un llamado a los Diputados locales para que se informen del caso y vigilen el cumplimiento de las leyes.

"Un dictamen técnico o un dictamen jurídico de una comisión, pueden tramitarlo a la Sindicatura de Procuración del municipio (de Ahome), y entonces sí, porque la Semarnat le abre el paso a esto porque el municipio le otorgó uso de suelos, le otorgó licencia de construcción en un lugar donde no tiene facultades para otorgarlo. Entonces, haciendo evidente toda la ilegalidad de este proyecto, se puede tumbar", expuso.

"Además, el Reglamento de Ecología del Municipio de Ahome es prácticamente la aplicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y le da facultad para ahorita tronarlos. Ya se lo dijimos a los Diputados locales, entonces, es un asunto de voluntad", agregó.

Las comunidades indígenas de Lázaro Cárdenas y Paredones han iniciado juicios de amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito, bajo los expedientes 528/2018-7B y 628/2018-2A, contra la Semarnat por la resolución en materia de impacto y riesgo ambiental en la que se aprueba el proyecto, en virtud de que no se les consultó para la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental, como se establece en el Artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

El Juez ya ordenó la suspensión definitiva del proyecto mientras se desarrolla el juicio iniciado por la comunidad de Lázaro Cárdenas, y en el otro caso se ha concedido una suspensión provisional, con la posibilidad de que se convierta en definitiva.