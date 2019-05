La producción de Newark deja ver al actor Michael Gandolfini como el joven Tony Soprano

Madrid (SinEmbargo).- El rodaje de Newark, la película que sirve como precuela a la mítica serie Los Soprano, ya está en marcha en Nueva Jersey. Precisamente desde allí llegan las primeras imágenes de la producción en las que el hijo del difunto James Gandolfini, Michael, interpreta a una versión juvenil del personaje de su padre, Tony Soprano.

Además del indudable parecido físico entre padre e hijo, la transformación de Michael Gandolfini en el mafioso de Nueva Jersey se ha consumado con el uso de uno de los elementos más llamativos del personaje al que interpretó James Gandolfini en la aclamada ficción de David Chase: su cadena de oro.

TONY’S GOLD CHAIN

Will the story of Tony Soprano’s Gold Chain be revealed!!!@immatureAMRCN pic.twitter.com/jo2upy97Yv