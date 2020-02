La Real Sociedad saca victoria por la mínima en la Copa del Rey

Se impone en casa 2-1 al Mirandés de la Segunda División

Noroeste / Redacción

SAN SEBASTIÁN._ La Real Sociedad encarriló la semifinal de la Copa ante un valiente Mirandés, el único superviviente de Segunda, en un partido muy igualado y que cumplió las expectativas de un abarrotado Anoeta.

La victoria de 2-1, por la mínima, no debe permitir dar mucha confianza a la Real en Anduva, campo que visitará dentro de tres semanas y donde ya han caído en esta edición del torneo del KO tres Primeras.

El Mirandés dejó a las claras desde el principio por qué en la Copa se mueve como pez en el agua. La Real se adelantó muy pronto en el marcador, pero el cuadro burgalés que entrena el ex jugador del Athletic, Andoni Iraola, nunca le perdió la cara al partido.

Con un equipo muy parecido al que eliminó al Madrid, más la presencia de Portu como tercer delantero, ausente en el once inicial en el Bernabéu, la Real salió a toda pastilla y marcó en el minuto nueve en una jugada polémica, un empujón de Odei a Portu en el área que el árbitro, Gil Manzano y el VAR, entendieron como penalti. Lo lanzó Miquel Oyarzábal engañando al portero Limones.

El gol en contra no arredró al Mirandés, bien puesto en el campo, muy solidario tanto a la hora de atacar como de defender, y con Marquelanz, un jugador cedido por la propia Real Sociedad, convertido en un auténtico estilete por su banda.

El buen hacer del Mirandés se tradujo en el gol de empate en el minuto 40. Malsa robó un balón en el centro del campo y asistió al brasileño Matheus, que se revolvió y logró batir a Remiro de un tiro ajustado al palo.

Como el partido no admitía tregua el Mirandés no pudo llegar a l descanso con el empate. La Real reaccionó con furia y su ataque encontró premio en el 43, en una acción con varios remates y rechaces, el último de Odegaard que ya no encontró respuesta y llevó el 2-1 al marcador.

La segunda parte mantuvo el tono de igualdad. La Real tenía más el balón, pero no se encontraba cómoda.

Mediada la segunda mitad se mantuvo la emoción, pero bajó el ritmo porque el cansancio empezó a hacer mella.