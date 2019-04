La Reina del Sur cambia de identidad: Kate del Castillo

La actriz declara que por ahora hacer la película sobre el Chapo Guzmán, luego de su encuentro en México, ya no está en sus planes

Noroeste / Redacción

13/04/2019 | 11:59 AM

Kate del Castillo visitó el programa estadounidense “The Tonight Show de Jimmy Fallon” para compartir un poco de lo que será la segunda temporada de La Reina Del Sur.

La actriz introdujo la premisa que hace volver a Teresa Mendoza con una nueva identidad, esta vez no para salvarse a sí misma, sino para rescatar a su hija de las manos del narcotráfico, difundió eldiariony.com.

La hija del histrión Eric del Castillo ha declarado que por ahora hacer la película sobre el Chapo Guzmán, luego de su encuentro en México, ya no está en sus planes

Durante la entrevista, Kate también habló, brevemente, de lo que fue su encuentro con el Chapo Guzmán, cuando éste la contactara a través de su abogado para poder conocerla, y así cederle los derechos de su vida a la famosa actriz, para que ésta pudiera hacer una película de su historia.

La actriz afirmó que actualmente quiere dejar ese paso de su vida atrás y confirma que de momento no está dispuesta a sopesar la posibilidad de hacer la película sobre el Chapo.

Respecto a la producción de la telenovela de Telemundo, Kate aseguró que esta producción será una o la más grande de la cadena, por toda la narrativa y efectos que hay detrás para darle soporte a una historia que ocho años después trae a la vida uno de los éxitos más grandes de la famosa cadena hispana, la que también está a la espera del regreso de El Señor de los Cielos.

REPRUEBAN SU CAMBIO DE LOOK

Kate del Castillo se presentó en la alfombra roja del próximo estreno de la segunda temporada de La Reina del Sur, y su nueva imagen fue muy criticada, de acuedo al sitio pulsoslp.com.

La actriz se presentó en el ansiado evento con un look muy diferente al que había mostrado en entrevistas y en las redes sociales últimamente. Sus fieles seguidores y fans le enviaron bonitos comentarios, pero también muchos otros le criticaron su nuevo aspecto, le dijeron que no se parecía, que estaba abusando del bótox y que su rostro era tan diferente que no se parecía a Kate.

Su cabello y el nuevo estilo de corte y de peinado parece que tampoco convencieron a los cibernautas, quienes elogiaron su talento, pero su aspecto no convenció.

La segunda parte de La Reina del Sur inicia el próximo 22 de abril.