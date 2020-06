CIUDAD DE MÉXICO._ El cuerpo de la remera paralímpica estadounidense Angela Madsen, de 60 años, ha sido encontrado sin vida a bordo del bote en el que partió hace dos meses en su intento de cruzar en solitario el océano Pacífico.

Madsen, quien participó en tres Juegos Paralímpicos y estableció seis récords Guinness, pretendía ser la primera parapléjica y la mujer de mayor edad en atravesar sola el Pacífico. Había partido en abril pasado desde Los Ángeles, California, con el objetivo de llegar en cuatro meses a Honolulu, Hawai.

Durante el trayecto, Angela estaba en contacto permanente vía satélite con su esposa y los cineastas que preparaban un documental sobre la travesía. El 21 de junio se perdió la comunicación, por lo que su esposa alertó a la Guardia Costera de Estados Unidos, que envió un avión para buscar la embarcación de la paralímpica.

Angela Madsen was found dead and tied to her boat as she crossed the Pacific https://t.co/iCKJ29LmbT