La ResurrecciÃ³n de Cristo, de Mel Gibson llegarÃ¡ este 2019

La Resurrección de Cristo, de Mel Gibson llegará este 2019

El actor que personifica a Jesucristo, Jim Caviezel, confirmó que finalmente se rodará la secuela de la película

Noroeste / Redacción

14/02/2019 | 11:08 AM

La cinta que será la continuación del primer filme de Mel Gibson, "The Passion of the Christ 2: Resurrection" llegará pronto a las salas de cine, aunque algunos indican que será a finales de 2019.

Hace unos meses, Jim Caviezel, intérprete del papel de Jesucristo, confirmó la definitiva puesta en marcha del filme que tantas veces fue prorrogado.

"The Passion of the Christ 2: Resurrection" es posible que llegue a la pantalla grande en el 2019. Aunque se ha filtrado que es posible que sea a finales de año o para Semana Santa 2020, de acuerdo a información de publinews.gt.

La cinta será una continuación del primer filme de Mel Gibson titulado "La Pasión de Cristo".

La nueva producción cinematográfica iniciará con la escena de la sepultura de Cristo y sigue paso a paso los tres días que vivieron los Apóstoles hasta la Resurrección.

También se narran las intrigas dentro del palacio de Herodes.

Samuel Goldwyn Films apadrina este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 20 millones de dólares.

La productora ya ha confirmado el regreso de su elenco central: Jim Caviezel, Maia Morgenstern, Christo Jivkov y Francesco De Vito.

Las localizaciones se sitúan en Israel, Marruecos y Europa.

¿QUÉ PIENSA EL PROTAGONISTA?

Jim Caviezel está de acuerdo con el plan del director Mel Gibson de rodar la secuela de La pasión de Cristo.

Caviezel, de 49 años, confirmó que volverá a interpretar su papel de Jesús en la película planeada sobre la resurrección de Cristo.

"Hay cosas que no puedo decir que sorprenderán a la audiencia", indicó Caviezel. "Es genial. Estén atentos".