La reuniÃ³n AMLO-Meade alborota las redes. Hay memes, y reclamos: Que se disculpe con Nestora

La reunión AMLO-Meade alborota las redes. Hay memes, y reclamos: Que se disculpe con Nestora

La conversación sobre el encuentro tomó un giro inesperado luego que un grupo de usuarios comenzaran preguntarse por Ricardo Anaya y su lejanía con los medios de comunicación a partir de su derrota.

Usuarios de las redes sociales recuerdan en sus comentarios que Meade es tan bien parte de esa “mafia del poder” que el tabasqueño criticó durante su campaña. Otros le piden que se disculpe con la futura Senadora, Nestora Salgado, a quien acusó, en el segundo debate Presidencial, de ser una secuestradora.

AMLO compartió el tuit de su reunión con Meade e impactó a 4 millones 448 mil cuentas. Después Meade publicó un mensaje en el que agradeció la reunión y que no generó mayor influencia. La tendencia, entre las 10 y las 11 horas, tuvo 53 millones de impactos por cada 2 mil tuits, según Tweet Binder, donde muy pocos perfiles influyentes se sumaron a la discusión.

Ciudad de México, 3 agosto (SinEmbargo).- La reunión que sostuvieron la mañana de este viernes el virtual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el ex candidato Presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, ha desatado una ola de reclamos, aunque las redes sociales también se lo han tomado con humor.

Usuarios de las redes sociales recordaron a López Obrador en sus comentarios que Meade es tan bien parte de esa “mafia del poder”, un término acuñado por el tabasqueño y que utilizó fuerte durante su campaña. También le exigieron al ex candidato priísta que se disculpe con Nestora Salgado, futura Senadora, por haberla acusado de ser secuestradora, aún cuando un tribunal ordenó que fuera liberada.

Salgado fue acusada de secuestro. José Manuel Mireles Valverde, otro líder de los grupos de autodefensa, de distintos delitos. Los dos están libres y ambos acusan al Gobierno de Enrique Peña Nieto de haberles fincado culpas con mentiras para justificar su arresto.

Nestora Salgado misma dijo en su cuenta de Twitter (@nestora_salgado): “En la #reconciliación caben las disculpas públicas por difamaciones, calumnias, ofensas y un largo etc. También su reconciliación debe ser con el pueblo de #México hablando con la verdad”.

No todo es reclamos. Ciudadanos también han tomado con humor el encuentro. Entre los memes están los que recuerdan cuando el ex candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, dijo a López Obrador y Meade Kuribreña, durante el tercer debate: “ya bésense”.

Otras imágenes también hacen alusión al ex candidato Ricardo Anaya Cortés, quien no ha reaparecido en la vida pública tras su derrota el 1 de julio. Los memes también hacen alusión a la nueva imagen del ex Secretario de Hacienda, quien apareció hoy sentando junto a López Obrador con una abundante barba.

José Antonio Meade desayunó hoy con López Obrador en su casa. Tras el encuentro, en las redes sociales de ambos compartieron un video en el que enviaron un mensaje de unidad.

“Tenemos los mexicanos que unirnos todos, hay que reconciliarnos hay que unirnos todos”, dijo el virtual Presidente.

Y Meade respondió: “Muchas gracias licenciado por la invitación, por recibirme en su casa y la oportunidad de reiterarle lo que le dije en esa llamada: desearle la mejor de las suertes, sabiendo que en su éxito está el éxito del país”.

López Obrador afirmó que Meade es “una persona decente, buena, honorable”.

En Twitter, una usuaria identificada como Marina, escribió: “Si José Antonio Meade es decente, bueno y honorable, que le pida una disculpa inmediatamente a @nestora_salgado”.

El Diputado electo del PT, Gerardo Fernández Noroña, también recriminó la “campaña sucia” de Meade:

Veo que muchos celebran el encuentro @JoseAMeadeK @lopezobrador_. Yo no, será la campaña, pero los ataques a @nestora_salgado y @JimenezEspriu fueron lo que sigue de miserables. Tampoco se me olvidaba que era el candidato del @PRI_Nacional y del @FMInoticias. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) 3 de agosto de 2018

EL IMPACTO EN REDES

Entre los periodistas que concentraron la mayor parte de los impactos en redes sociales está Joaquín López Dóriga (@lopezdoriga), quien superó en visibilidad al propio López Obrador al generar 22 millones 621 mil en los primeros 30 minutos en que arribó la tendencia a Twitter. Por su parte Javier Risco también acaparó la atención de la red social al reunir 1 millón 120 mil con una publicación en la que habló sobre el tema.

Como contraparte hubo algunas opiniones de simpatizantes del ex candidato de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés, quienes consideraron el encuentro como una prueba del supuesto pacto entre el PRI y el Presidente Enrique Peña Nieto con Andrés Manuel López Obrador para que este ganara las elecciones del pasado primero de julio. Al respecto trascendió el comentario de Alberto Lujambio (@lujambioalberto), ex director creativo de la iniciativa “Abre más los ojos” , quien negó que el encuentro entre Meade y AMLO derivara de un acuerdo político.

“Hay que ser muy cínico o muy imbecil para afirmar que el encuentro entre AMLO y Meade es prueba de una transición pactada. Anaya perdió por corrupto, torpe y mentiroso. El Frente perdió por amorfo, confuso y oportunista. Ya supérenlo y sean una oposición digna”, afirmó.

La conversación sobre el encuentro tomó un giro inesperado luego que un grupo de usuarios comenzaran preguntarse por Ricardo Anaya y su lejanía con los medios de comunicación a partir de su derrota. El cuestionamiento también surgió de algunas cuentas con aspecto bot como @judithespadas1, @Griscansino, y @carloscanton12 quienes tuitearon la frase “Ricardo Anaya ‘desaparece’ de la vida pública” de manera simultánea y con nula interacción con otros usuarios.

MEADE ME SUBIÓ AL RING: NESTORA

El encuentro entre Andrés Manuel y Meade recordó en la conversación en las redes sociales las declaraciones que el ex candidato priísta hizo sobre la futura Senadora de Morena durante la camapaña electoral.

Nestora Salgado dijo ayer, en una entrevista con el diario El Sur, que José Antonio Meade la “subió al ring” durante el segundo debate Presidencial, que se llevó a cabo el 20 de mayo en Tijuana.

La guerrerense quedó en shock cuando escuchó las palabras de Meade: “Nestora Salgado va a ser Senadora plurinominal por Morena, una secuestradora que está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia”.

Salgado quien se alista para ocupar su curul en la Cámara Alta, recuerda que escuchar esas declaraciones: “Fue algo muy fuerte, el equipo se trasladó de inmediato a la Ciudad de México a defendernos. Una reacción rápida ante una calumnia”.

En entrevista con El Sur, recriminó que ella dio la cara ante esas declaraciones.

“El debate no era conmigo y Meade me subió al ring. Dimos la cara. Salimos de eso, pero fue horrible. Que te exhiban así. En lo emocional, es fuerte. Imagínate que digan en cadena nacional que eres secuestradora. Sí me lastimó, fue una ola de violencia en mi contra. Ataques, llamadas, mensajes”.

La ex comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, de donde es originaria, fue detenida el 21 de agosto del 2013, acusada de secuestro y delincuencia organizada. Encarcelada durante dos años y siete meses, fue considerada presa de conciencia por la Organización de las Naciones Unidas.

“Que Meade hiciera eso me perjudicó en lo emocional y personal. Tengo familia, esposo, hijas, nietos, hermanos. Imagínate a mis nietos leyendo en redes que soy una secuestradora. Un ataque a nivel nacional te vuelve vulnerable ante los ojos de todo mundo, pues cualquiera se siente capaz de ofenderte y amenazarte”, destacó.

Recriminó que Meade sin tener más información de su caso la acusara: “Yo salí libre y este señor, sin informarse, porque ni él ni sus asesores se documentaron, se atrevió a decir eso”.

El 27 de julio pasado, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral federal sancionó al PRI con 120 mil 900 pesos por difundir un promocional con “contenido calumnioso” contra Nestora Salgado, entonces candidata al Senado de la República.

Morena y la ahora senadora electa de la coalición Juntos Haremos Historia denunciaron al PRI y a su entonces candidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, por la difusión del promocional de radio y televisión denominado “Delincuentes”.

Esto porque, en su opinión, se le calumniaba al relacionar a Nestora Salgado con la comisión del delito de secuestro, que podría incumplir con la Ley. Del análisis de las pruebas se resolvió que no hay responsabilidad por parte de Meade, porque no fue quien confeccionó el spot. Pero el Pleno de la Sala Especializada determinó, por mayoría, que el PRI era responsable del promocional y de afectar la imagen de Salgado, porque se le imputó un delito de manera directa y explicita, así como un hecho falso.