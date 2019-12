La revista Time nombra a Greta Thunberg como Persona del AÃ±o

La revista Time nombra a Greta Thunberg como Persona del Año

Es una adolescente ordinaria que, al reunir el coraje para decirle la verdad al poder, se convirtió en el ícono de una generación, explica la publicación

noroeste.com

La activista medioambiental sueca Greta Thunberg, de 16 años de edad, fundadora del movimiento Fridays For Future (Viernes por el futuro), fue declarada este miércoles 11 de diciembre, como la Persona del Año por la revista estadounidense Time.

"Thunberg no es líder de ningún partido político o grupo de defensa. Ella no es la primera en hacer sonar la alarma sobre la crisis climática ni la más calificada para solucionarlo. Ella no es científica ni política. No tiene acceso a las palancas de influencia tradicionales: no es multimillonaria ni princesa, ni una estrella del pop, ni siquiera una adulta", indicó la revista al dar a conocer su decisión.

"Es una adolescente ordinaria que, al reunir el coraje para decirle la verdad al poder, se convirtió en el ícono de una generación. Al aclarar un peligro abstracto con indignación penetrante, Thunberg se convirtió en la voz más convincente sobre el tema más importante que enfrenta el planeta", señaló Time.

"Por hacer sonar la alarma sobre la relación depredadora de la humanidad con el único hogar que tenemos, por traer a un mundo fragmentado una voz que trasciende los fondos y las fronteras, por mostrarnos a todos cómo se vería cuando una nueva generación lidere, Greta Thunberg es, para TIME, la Persona del Año 2019", aseguró la revista.

La adolescente, que ha inspirado a miles de jóvenes alrededor del mundo a reclamar acciones contra el cambio climático, se hizo famosa tras su discurso en la Cumbre de Acción Climática de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuando en septiembre pasado se dirigió a los líderes mundiales.

"¿Cómo se atreven? Me han robado mis sueños y mi infancia con sus promesas vacías, y eso que soy una de las afortunadas", dijo en dicho discurso. Luego, a principios de octubre pasado, Thunberg fue galardonada con el Premio Internacional de la Paz de los Niños, Niñas y Adolescentes, de la organización KidsRights.

Este mes de diciembre, la adolescente sueca que cumplirá 17 años en enero, cruzó el Atlántico a bordo de un catamarán, para asistir a la COP25 celebrada en Madrid. "Hay esperanza. Lo he visto. Pero no viene de los gobiernos y las corporaciones sino de la gente", dijo Thunberg este miércoles durante su intervención en la cumbre climática.