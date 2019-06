La rosarense Gabriela Deras es reconocida como Mujer Echada Paâ€™delante

La rosarense Gabriela Deras es reconocida como Mujer Echada Pa’delante

La maestra de la sindicatura de Aguaverde es una las 18 mujeres sinaloenses que recibieron el reconocimiento

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Gabriela Deras Gómez, vecina de la sindicatura de Aguaverde, se convirtió en una de las 18 mujeres sinaloenses que recibieron el reconocimiento el viernes de manos del Gobernador Quirino Ordaz Coppel y de su esposa Rosy Fuentes de Ordaz, tras haber participado en el concurso “Mujer Echada Pa’delante”.

La convocatoria fue lanzada para las mujeres de la entidad con el fin de conocer historias de vida y descubrir a esas personas que vencen tantos obstáculos para sacar adelante a sus familias.

“Mi historia es como la de cualquier otra. Soy una mujer común, pero he de decirles que tengo temple y firmeza para enseñar valores y sueños gigantes a cuanto niño se acerca a mí para que le ayude en su proceso de aprendizaje”, dijo la profesora.

Reconoce Gobierno estatal a 18 mujeres destacadas de Sinaloa

La maestra Gaby, como le llaman con cariño, sufrió la separación de su esposo cuando sus tres hijos aun eran pequeños, por lo que pese a numerosas dificultades los sacó adelante, a veces sometiéndose a extenuantes jornadas de trabajo, pues las necesidades le exigían doblar turnos.

“Trabajé toda mi vida, al lograr mi sueño de salir de la Escuela Normal y no encontrar basificación, me abrió la oportunidad de desarrollar mi pasión por la política. Aunque lo que más me llena de orgullo es haber empujado a tantos pequeños con problemas de aprendizaje a la superación y después verlos convertidos en profesionistas y hombres y mujeres de bien. Eso a la gente nunca se le olvida y por ello me tienen un cariño especial”, abundó.

En el Palacio de Gobierno fueron concentradas las ganadoras de los 18 municipios, donde además del reconocimiento recibieron la premiación consistente en 10 mil pesos en efectivo. Además, las galardonadas tuvieron una cita exclusiva con importantes asesores de imagen para convivir con el cantante regional Julión Álvarez, en un restaurante de Culiacán.

Asimismo, tuvieron la oportunidad de escuchar un mensaje por parte del Gobernador y de la presidenta del DIF Sinaloa, para concluir con un concierto nocturno que ofreció el intérprete de "Terrenal", en el que admiraron al famoso exponente de la música sinaloense en primera fila.