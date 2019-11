COLUMNA

La Ruta del Paladar: La última cena de Miguel Taniyama

Julio Bernal

Cuando ya la situación de convivencia y apoyo había sucedido, en un ambiente de rostros contentos luego de la segunda cena anual Noche de Catrinas -en beneficio de la Ciudad de los Niños-, vi a Miguel Taniyama paseándose entre las mesas, saludando aquí, abrazando allá, porque eran amigos y comensales que lo han seguido desde antaño por su don de gente, y entonces recordé el extraño comunicado que horas antes había circulado en las redes, donde se hacía saber, válgame, que el Movimiento Cocinando por Sinaloa decía que siempre no, que todos fueran con sus mamás para que los cambiaran por otros, apenadísimos sus miembros por “no poder cocinar” para los asistentes al evento, porque no existían las condiciones, según, para mover la sartén como Dios manda.

Delia Moraila y Miguel Taniyama

Y dije: carajo, que alguien me explique, primero, porque la cena ya estaba preparada; y segundo, porque para muchos de los que fuimos -en calidad de staff o con el carnet pagado para degustar el festín-, el mencionado Movimiento era lo mismo que Taniyama, porque ha sido él quien por años se ha hecho distinguir por su extraordinaria solidaridad con las causas nobles, listo con su cocina y su personal para extender la mano en momentos de crisis, o para que la fortuna le sonría mejor a la Ciudad de los Niños, causas a las que se ha sumado el prestigiado chef Jerry Sandoval, lo mismo que los chefs sinaloenses Delia Moraila, Pepey Uribe, Angelly Jacobo y Cuauhtémoc Peñuelas.

El evento se realizó en la Casona Centenario.

No tengo claro, y maldito lo que me importa, si el susodicho Movimiento continuará en pie, pero sí me asiste la certeza de que el liderazgo de Miguel Taniyama para hacer el bien, seguirá firme, apoyado por amistades igual de generosas, como los chefs antes mencionados, quienes permanecieron hasta el final de la noche del pasado martes 12 de noviembre, en el hermosísimo salón de eventos la Casona Centenario, donde se sirvió un festín que consistió, en el primer tiempo, en un ceviche de camarón Thay, en el que había cebolla morada, cilantro, coco fresco, leche de coco, morrón rojo y jugo de limón, coronado con un delicioso crocante de arroz con una costra de camarón, elaborado por Jerry Sandoval y Miguel Taniyama; en el segundo tiempo hubo una crema ligera de calabaza de castilla, de los chefs Gerardo Rodríguez y Acacia Leal. Y llegó el plato fuerte.

Ceviche de camarón Thay, en el que había cebolla morada, cilantro, coco fresco, leche de coco, morrón rojo y jugo de limón, coronado con un delicioso crocante de arroz con una costra de camarón, elaborado por Jerry Sandoval y Miguel Taniyama

En realidad este tercer tiempo se compuso de dos platillos, que se sirvieron indistintamente: filete de res en costra de chorizo con una guarnición de puré de papa con esencia de trufa blanca, verduras baby y salsa de oporto, inspiración de los chefs Miguel Taniyama, Gerardo Rodríguez y Sterman Valle; y chamorro adobado con hummus de garbanzo y salsa borracha, de la cocina de Pepey Uribe y Miguel Taniyama. El cuarto y último tiempo, esto es, el postre, trató de una tartaleta sablé con mousse de calabaza y especias, miel tostada añadida, elaborado por los chefs Karen Jiménez, Pepey Uribe y Acacia Leal.

Crema ligera de calabaza de Castilla

Y esta fue la Noche de Catrinas. Y también fue la última cena de Miguel Taniyama, pero en calidad de integrante del Movimiento Cocinando por Sinaloa, porque su generosidad seguirá resplandeciendo en los tiempos por venir. Y punto. Comentarios: contacto@al100xsinaloa.com