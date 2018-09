La Ruta del Paladar: Los encantos culinarios de La GÃ¼era

COLUMNA

La Ruta del Paladar: Los encantos culinarios de La Güera

Recomendaciones del restaurante La Güera I ubicado en el corredor gastronómico Muelle 33

Julio Bernal

BAHÍA DE ALTATA, Navolato._Camarones que te los vuelven machaca para un desayuno reconfortante en el Restaurante Sobre las Olas, marlin que te lo sirven al estilo de las mexicanísimas quesadillas en Mariscos García, energizante caldo de mero en el Restaurante Long Beach, callos de hacha para que se te vayan los ojos de felicidad en el Restaurante Bahía… y estos platillos son apenas someros ejemplos de lo que se puede comer durante una visita a Altata, donde abunda la frescura en pescados y mariscos, donde agradeces que te sonrían a la primera en cuanto tomas la mesa, donde los precios son accesibles casi a cualquier bolsillo, donde te vas a quedar ahíto por la generosidad en el servido. Y con el viento de mar rozándote la piel, jugando con el cabello.

Vista de la Bahía de Altata, en Navolato Sinaloa.

En el sector restaurantero de la Bahía no existen demasiados rebuscamientos en las preparaciones, allí no te encuentras con un maître de celosa profesión viendo por los detalles, no estilan los manteles largos, la cubertería brillante, las copas y demás cristalería perfectamente acomodada, el vestido de mesas con precisión, que esto a la derecha, que aquello a la izquierda, que a tantos centímetros de la orilla el servicio de platos, que sorpresas por el grácil doblado de las servilletas de tela. Nada de eso, fíjese. Pero sí mucha confianza en lo que degustas, a sabiendas de que prácticamente corresponde a la pesca diaria. Y sabroso, con los toques tradicionales de Sinaloa.

Camarones sarandeados.

En estas me vi cuando visité uno de los locales del Corredor Gastronómico Muelle 33, con la firma sin pretensiones de “La Güera I”, cuya propietaria, Delfina Camargo, me recibió con unas llamativas empanadas de harina fritas -de un dorado espectacular-, apetitosas, empanizadas al modo del sushi de personalidad culiacanense. Al primer bocado, sentí el crujir frágil de la costra y la suavidad aterciopelada del relleno, donde había queso chihuahua y queso crema, que muchos lo llaman por su marca, es decir, Philadelphia. En cuanto a la proteína, eran camarones sazonados con la sencillez de la sal, pimienta y ajo, más una salsa roja para acompañar. La vista de las empanadas que le digo era tan sugerente, que mi compañera y guarda de la agenda restaurantera durante mi visita a Altata, Natalia Hernández, no se aguantó las ganas y también le entró al quite. “Riquísimas”, dijo.

Restaurante La Güera I, por el corredor gastronómico Muelle 33.

Después vinieron unos camarones sarandeados definitivamente antojables, con una canasta, a lado, de tortillas al comal, abiertos de lado a lado, disimulados con cebolla blanca y apio en corte brunoise, bañados con un aderezo de mostaza, mayonesa y mantequilla; y para acompañar, la misma salsa roja de las empanadas. En la guarnición había lechuga, col morada, pepino, rodajas de tomate bola y un coqueto corte de naranja. Pues lo siento, ya luego asisto con el galeno para que me baje el colesterol, dije, y sin preocupaciones me puse a darles matarile, que a éste y a ningún platillo podía resistirme, así fuera de a poquito, porque ya era la quinta degustación del día en Altata.

Cualquiera que busque sabores frescos en pescados y mariscos, debe dejarse conquistar por el encanto culinario de Altata; allí, en el local 32 del Muelle 33, está “La Güera I” con sus empanadas y camarones sarandeados. Yo sé lo que le digo. Y es todo. Escríbame: contacto@al100xsinaloa.com

