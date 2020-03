La Ruta del Paladar: Â¿Ramen o cazuela sinaloense?

COLUMNA

La Ruta del Paladar: ¿Ramen o cazuela sinaloense?

Julio Bernal

En la extraordinaria producción Chef’s Table de Netflix hay un capítulo dedicado al ramen del neoyorkino Ivan Orkin, donde se afirma que este platillo, para los japoneses, es lo mismo que el pan para los franceses, lo que me lleva a conjeturar que el ramen es como el taco para los mexicanos, y si me lo acerco y sin cremita, es como la cazuela para los sinaloenses.

Caldo de cazuela, de El pipirín.

Fui al RamenFest que se realizó en el edificio del Archivo Histórico y quedé impactado por el gentío que se arremolinó; y con tal alboroto, parafraseando a García Márquez, que me pareció estar cruzando un monte al amanecer. Pero también me asombré por la cantidad de firmas comerciales presentes, indicador de que el ramen pegó duro en Culiacán, como las pizzas y como el sushi, y ya tuvo su desarrollo en el paladar.

Ramen Fest , en el edificio del Archivo Histórico

Pero aquel gentío alborotado no me dejó ver ni un cachito de fideo, de modo que pegué la corretiza al Urban Food de Las Quintas donde sabía que estaba un Ramen & Chill, la cocina que una vez me conquistó y a la que tampoco olvidé, porque fue el primer proyecto para La Ruta del Paladar, así que no sólo iba para saciar mi ansiedad por el platillo de origen nipón, sino además a ajustar cuentas con el pasado.

Y en menos que se desprenda una flor de cerezo en el país de sol naciente, ya tenía enfrente un tazón de Ramen Saitama, con lonchas de lomo de cerdo, champiñones, alga wakame y alga nori, cebollines, espinaca, ajonjolí y la aterciopelada presencia del huevo cocido.

Ramen & Chill

Lo primero que quise saber fue sobre su preparación, que se esperaría fuera de la familia del Ramen Tonkotsu por aquello del puerco, pero el que me sirvieron no era cremoso ni robusto; antes al contrario, era de caldo delgado pero fortificante, sabroso y llegador.

En plática con el chef Eduardo Zavala Gastélum, el de la receta misteriosa y propietario del negocio, supe que el platillo que sirven en el Ramen & Chill de Las Quintas en realidad combina las cuatro clasificaciones del ramen, lo que lo provee con crédito de autor, aunque también lo transfigura como a un joven visionario, al tropicalizar su ramen para que no rebote de ningún paladar local.

Urban Food, por la Ciudad de Morelia 1344, colonia Las Quintas.

Tan verdadero, que hasta limón tienen provisto para los comensales, con eso de que abundan los amantes hasta para acidificar un trago de Coca-Cola. Y hasta quizá había Salsa Guacamaya, porque, aquí, mire, la gente no se aguanta.

Y me pareció espectacular que Eduardo elabore sus propios fideos, lo que es ya una complicación, pero también una sagrada pasión por su cocina. Y con éxito, porque es proveedor del producto en algunos establecimientos. Yo no sé de palillos y maldito lo que me importan, así que atraqué el ramen a cucharadas, cumpliendo mi deseo, interpretando su sabrosura, no sin padecer borboritos de remordimiento al recordar la cazuela que sirven en El Pipirín del Mercado Garmendia, donde atiende mi amiga Carmen Bastidas, porque, aunque no lo crean, puede establecerse una analogía entre el ramen y la cazuela; sólo es cosa de ir nombrando los ingredientes de cada cual.

Ya vendrá la venganza de la cazuela de los Bastidas, pero de no impidan que el ramen de Eduardo Zavala los conquiste; hallen el umami y sacien la ansiedad.

El que yo les digo está en el Urban Food, por la Ciudad de Morelia 1344, colonia Las Quintas. Y escríbame: contacto@al100xsinaloa.com