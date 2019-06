La saga de Jurassic World expande su universo: llega serie animada a Netflix en 2020

MADRID (SinEmbargo)._ Confirmado: La saga Jurassic Park se expandirá más allá de la gran pantalla con una serie de animación basada en la nueva era de la franquicia, Jurassic World. DreamWorks Animation anunció que prepara Jurassic World: Camp Cretaceous, una ficción que mezclará acción y aventura familiar y que llegará a Netflix en 2020, como parte del acuerdo que tiene la compañía creada por Steven Spielberg con la plataforma en streaming.

La cuenta oficial de Netflix Latinoamérica compartió un tweet para confirmar la noticia.

Check in to Jurassic World: Camp Cretaceous, an all-new animated series coming to Netflix in 2020. pic.twitter.com/rjxZvX7OuN