Â¿La salida de Harry y Meghan de la Familia Real se verÃ¡ en The Crown? La productora responde

MADRID._ El príncipe Harry y Meghan Markle han anunciado que dejarán atrás sus deberes en la familia real para comenzar un nuevo proyecto entre Reino Unido y Canadá. Desafortunadamente, la polémica probablemente nunca será representada en el drama histórico de Netflix, The Crown, tal como ha revelado el equipo.

“Para ser honesta, cualquiera que sea la vida de The Crown después de donde estamos ahora, dudo que lleguemos hasta el día de hoy”, dijo la productora ejecutiva Suzanne Mackie al servicio de noticias británico PA.

Los productores de The Crown han mantenido durante mucho tiempo que su serie no llegará hasta el presente. En 2018, el creador Peter Morgan dijo a Entertainment Weekly que Meghan Markle es demasiado contemporánea y que no se sentiría cómodo escribiendo sobre ella antes de que su narrativa personal se establezca y pueda recordar lo que hizo y lo que significó para la familia real.

“No sé qué decir sobre Meghan Markle en este momento”, señaló. “Solo se volverá interesante una vez que hayamos tenido veinte años para digerir quién es ella y cuál ha sido su impacto. Si tuviera que escribir sobre Meghan Markle, automáticamente estaría escribiendo periodísticamente. No tengo nada qué decir sobre Meghan Markle”, aseguró.

