La SCJN declara constitucional la consulta sobre juicio a ex Presidentes propuesta por AMLO

En una votación dividida, hubo planteamientos en el que se sugirió cambiar la forma en cómo se hace la pregunta

noroeste.com

Con 6 votos a favor y 5 en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este jueves 1 de octubre, el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, quien propuso declarar inconstitucional la consulta para enjuiciar a ex presidentes, que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, analizará, y, en su caso, reformulará la pregunta.

En su turno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la SCJN, se pronunció en contra del proyecto elaborado por su homólogo Aguilar Morales -quien votó a favor-, argumentando que la consulta no violaría los derechos humanos, además de que indicó que un ejercicio de estas características no transgrediría la presunción de inocencia de los expresidentes, pues no se está preguntando si son culpables o no, sino si las autoridades deben investigarlos.

