La Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, se hará la prueba Covid-19

Estuvo acompañando al Presidente Andrés Manuel López Obrador en Nuevo León; el Mandatario confirmó que es positivo al nuevo coronavirus

Noroeste / Redacción

La Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, informó que se hará la prueba del Covid-19 después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador diera positivo.

Este fin de semana, el Mandatario hizo una gira por Nuevo León y San Luis Potosí. En el primer estado, lo acompañó la Secretaría de Economía.

Clouthier Carrillo informó en su cuenta de Twitter que se hará la prueba para detectar el Covid-19.

"Me han preguntado los medios sobre nuestra reunión con el Presidente. Por responsabilidad, me quedaré unos días en casa y me haré prueba el día que el médico indica", escribió en la red social.

Me han preguntado los medios sobre nuestra reunión con el Presidente. Por responsabilidad, me quedaré unos días en casa y me haré prueba el día que el médico indica. Seguimos trabajando por la Patria. #FuerzaPresidente @lopezobrador_ — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) January 25, 2021

Previamente, había informado que después de que el Presidente hiciera la llamada con el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acompañó a López Obrador a una reunión con un grupo de empresarios de Nuevo León.