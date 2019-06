La Segob recula y deja a consideraciÃ³n de los medios transmitir el mensaje de AMLO en cadena nacional

La Segob recula y deja a consideración de los medios transmitir el mensaje de AMLO en cadena nacional

El lunes el Presidente de la República dará un mensaje en el Zocalo capitalino para festejar el primer año del triunfo electoral

Noroeste / Redacción

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio marcha atrás y dejó a consideración de las diversas televisoras y radiodifusoras la transmisión en cadena nacional del mensaje que el presidente Andrés Manuel López Obrador dará

mañana lunes, durante una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, para festejar el primer año del triunfo electoral, además de rendir un informe sobre los avances de su administración, misma que cumplirá 6 meses.

“Por este medio le solicito cancelar la transmisión de la señal en cadena nacional que fue notificada mediante aviso del día 28 de junio [...] Por otra parte, se pone a disposición la señal del evento para quien desee transmitirlo”, indicó la Segob a través de un oficio difundido ayer sábado.

El informe de López Obrador se realizará mañana lunes 1 de julio, a las 17:00 horas, en la explanada del Zócalo capitalino, con una duración de 90 minutos, y al finaliza habrá un baile, lo que causó diversas críticas en redes sociales, entre ellas de los ex presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

La Secretaría de Gobernación había indicado antes, que de conformidad con lo establecido en los artículos 217, fracción II, y 224 y 255 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como del artículo 41 del Reglamento Interior de la Segob, se solicitaba a las televisoras y radiodifusoras del país, transmitir el mensaje presidencial en cadena nacional.

“Le solicito realizar la transmisión de la señal en Cadena Nacional del siguiente evento: Informe de Actividades del C. Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, el cual se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México día el lunes primero de julio de 2019, a partir de las 17:00 horas (tiempo del centro), con duración aproximada de 90 minutos”, decía el oficio de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), órganismo desconcentrado de la Segob.

El documento, con fecha del 28 de junio, señalaba que el envío de las señales se realizaría por vía satelital, a través del Sistema de Distribución Digital de Información de Materiales de Radio y Televisión (DDIM), así como por la frecuencia del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie). Aunque añadió que la señal también se podría recibir con su propia infraestructura satelital.

“¿Cuál es el fundamento legal para hacer una cadena nacional de Radio y Televisión? No lo encuentro...”, preguntó el ex presidente Calderón Hinojosa en su cuenta de la red social Twitter, mientras que Fox Quesada tuiteó: “Las mañas y políticas del viejo PRI, actualizadas. Eso es lo que preocupa!”, indicó el ex mandatario nacional del 2000 al 2006.

La presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, resaltó que el recurso de la cadena nacional tiene otros fines de servicio a la población. “El lunes volveremos a los tiempos de [José] López Partillo y [Luis] Echeverría [Álvarez]: 90 minutos de cadena nacional para la fiesta de AMLO”, indicó la legisladora miembro del Partido Acción Nacional (PAN).