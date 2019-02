La segunda oportunidad de JosÃ© Antonio

La segunda oportunidad de José Antonio

Vive sólo y no cuenta con apoyo de nadie, a causa de una diabetes mal cuidada hace dos años le tuvieron que cortar una pierna y ahora, a sus 56 años, se mueve en silla de ruedas

Istar Meza

Hace 27 años atrás, José Antonio Atienzo Pérez se dedicaba a la venta de mariscos en la entrada de la sindicatura de Costa Rica, ahora se le ve en el estacionamiento de una tienda Oxxo, sentado en su silla de ruedas sujetando un bote en las manos, para que la gente que pase le apoye con algunas monedas.

Vive sólo y no cuenta con apoyo de nadie, a causa de una diabetes mal cuidada hace dos años le tuvieron que cortar una pierna y ahora, a sus 56 años, se mueve en silla de ruedas; tiene la ilusión de poder volver al negocio de mariscos pues a través del programa “Sinaloenses Productivos”, se le otorgó una carreta equipada.

José Antonio cuenta que se dedicó a los mariscos durante 17 años, pero hace cinco años, comenzó a tener problemas de salud y se vio en la necesidad de vender todo lo que tenía para poder salir adelante con los gastos. Cuando la diabetes le atacó de lleno, la única opción que miró cercana fue vender todo: la camioneta, la hielera, la báscula, la carreta, y todo lo demás, hasta que se quedó sin nada.

Cuando comenzó con el negocio solo vendía Patas de Mula y Ostiones, los preparaba con limón y sal, y los ofrecía en bolsas y vasos a la pura entrada de Costa Rica; después metió la venta de Camarón, ofrecía tres tamaños en aguachiles, ceviches, y también vendía por kilos.

Cuando los problemas de Atienzo Pérez se agravaron y no pudo seguir con el negocio, buscó trabajo en un empaque agrícola, se separó de su esposa, y sus cuatro hijos se fueron a vivir a Culiacán con ella, y él se quedó sólo en Costa Rica.

“Yo estoy diabético, y estaba trabajando en el empaque Agricol, y ahí me mojaba todo durante todo el día, yo trabajaba de nueve a nueve, y pues por estar mojado todo el día me salió un hongo, que luego se me infectó hasta llegar al grado de darme a elegir entre la pierna o mi vida, y pues me elegí yo, ya no tuvo remedio, me la tuvieron que cortar”, recuerda.

En diciembre de 2018 que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel fue a una gira en la sindicatura, José Antonio cuenta con lagrimas que corren por sus mejillas, que se acercó a solicitar ayuda, pues la impotencia por su situación lo sobreabundó.

“Yo vivo solo, pago renta, no tengo pensión, ni jubilación, yo vivo de Dios, porqué yo me voy a un oxxo, con un botecito; yo no le pido a la gente, sólo me pongo con el botecito y la gente me echa dinero, no molesto a nadie, de ahí agarro poco; pero así la manejo para ir alzando para la renta, la luz, el agua, para comer, pero Dios no nos deja y ahí vamos saliendo”, cuenta.

Dice que luego de pedir ayuda al Gobierno, pensó que los apoyos eran una cuestión política, porqué pasó el tiempo y no le llegaba ningún tipo de ayuda, pero al cabo de dos meses, le llamaron para decirle que le podían ayudar con una carreta de mariscos y fue cuando regresó su ilusión por volver al negocio.

Contar con la carreta, las tres mesas, 12 sillas y la hilera, lo considera un primer paso, ya que con ese apoyo, lo que piensa hacer es buscar a alguien que trabaje la carreta, sin embargo, todavía no tiene dinero para la inversión de inicio.

Dice que le comentó a un amigo de él que estaría recibiendo esta ayuda, con la intención de crear una sociedad y poder impulsar el negocio; llegar a un acuerdo para poder aprovechar la carreta y que su amigo ponga el capital que se requiere para comenzar, y repartirse las ganancias al 50 por ciento.

“Mis hijos están estudiando, y yo no les puedo dar, pero tampoco les pido que me den; mi exmujer los está sacando adelante, ella les está dando estudio; yo voy a tratar de iniciar, pero me falta un “punterito” que me trabaje, esto es un pequeño paso para lo que se requiere”, refiere.

Dice que mientras se tiene vida es una oportunidad para seguir adelante.

“Yo siempre digo que al estar vivo, aunque no esté completo, ya es ganancia, cada vez que despierto le doy gracias a Dios por un día más, por permanecer, le pido perdón por todo lo malo que he hecho y le pido que me ayude a seguir adelante”, cuenta.