La seguridad de los periodistas no estÃ¡ en la agenda de AMLO: Ismael BojÃ³rquez

La seguridad de los periodistas no está en la agenda de AMLO: Ismael Bojórquez

El mecanismo de protección a periodistas no funciona, como ocurrió con EPN, cuestiona director de Ríodoce

Antonio Olazábal

Garantizar la seguridad de los periodistas no está en la agenda del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, criticó Ismael Bojórquez Perea, director del semanario Ríodoce.

El periodista sinaloense, quien el viernes obtuvo el galardón Libertad de Prensa que entrega Reporteros Sin Fronteras sección Suecia, afirmó que el mecanismo de protección para periodistas, al igual que en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, no funciona.

Prueba de ello, añadió, es que en la administración de AMLO han asesinado a seis periodistas, siendo Telésforo Santiago Enríquez, fundador de la radio comunitaria indígena El Cafetal de San Agustín, en Juchitán, Oaxaca, el más reciente.

"Los periodistas no estamos en la agenda del nuevo Gobierno, eso es obvio, no ocupa demostración; el mecanismo de protección sigue sin funcionar, no fue dotado de mayores recursos en el presupuesto de 2019 y la Feadle no se sabe dónde quedó con la nueva estructura de la Fiscalía General de la República. Los periodistas siguen siendo agredidos y asesinados y nada se observa distinto a los que pasaba en otras administraciones", subrayó.

Para el periodista, las declaraciones en las que López Obrador llama prensa fifí a quienes lo critican, resta credibilidad a sus mismas palabras cuando dice que habrá seguridad para quienes ejerzan el periodismo.

"En cuanto a las expresiones del Presidente contra la prensa que llama fifí y conservadora es lamentable, porque parece que todavía no se ha dado cuenta que es el Presidente de la República, que debe gobernar para todos, que debe ser tolerante con la crítica y hasta con la disidencia, que prometió gobernar para todos, de todos los colores y no está cumpliendo con eso. Su hostigamiento con algunos medios es abusivo y peligroso, ojalá que no ocurra algo de lo que luego él tenga qué arrepentirse", detalló.

Dijo también que si bien las autoridades no han hecho lo necesario para brindar seguridad a los periodistas, ellos mismos tampoco han sabido ponerse de acuerdo para alzar la voz ante la violencia que aqueja al gremio; lamentó que haya desunión e intereses de por medio que no permite que todos juntos exijan justicia.

"Hay mucha desunión entre los periodistas del país, aquí mismo en Sinaloa tenemos cinco o seis o siete organizaciones de periodistas en vez de tener una. Nos ha faltado ponernos de acuerdo aunque tenemos intereses comunes; se mueven muchos intereses y muchos de los dirigentes de periodistas lo único que quieren es estar bien con el Gobernador; no tenemos una tradición gremial, nos falta unidad, fuerza en la protesta, perseverancia", puntualizó.