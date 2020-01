La selecciÃ³n de EU pospone gira por Qatar luego de la muerte del general iranÃ­ Qasem Soleimani

CIUDAD DE MÉXICO._ La Selección de Estados Unidos tuvo que hacer un cambio de último momento en su itinerario y canceló algunos encuentros que tenía pactados en Qatar.

Esta decisión fue dada a conocer después la noticia de la muerte del general iraní Qasem Soleimani.

“Debido a la situación en desarrollo en la región, la selección de Estados Unidos ha decidido posponer la gira por Qatar que tenía pactada en el mes de enero” comunicaron en sus redes sociales.

El viaje era para conocer las instalaciones que se están proyectando referente a la Copa del Mundo en el 2022.

“Estamos trabajando con la Asociación de Futbol de Qatar para encontrar una oportunidad en el futuro cercano para que nuestro equipo experimente las instalaciones y la hospitalidad de primer nivel de Catar”, dijeron.

UPDATE: The #USMNT will now open its annual January Camp on Jan. 6 at IMG Academy in Bradenton, Fla.